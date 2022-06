SCHWANFELD, LKR. SCHWEINFURT. In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter ein an der Ortszufahrt aufgestelltes Gemeindebanner beschmiert. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise.



Dem Sachstand nach hat der Unbekannte das Banner an der Ortseinfahrt von Theilheim kommend zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag, 07:00 Uhr beschmiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist von einer politischen Motivation des Täters auszugehen.



Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat in der Folge die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.