NIEDERFÜLLBACH, LKR. COBURG. Unbekannte beschmierten von Samstag auf Sonntag zwei Garagentore des Sportvereins in Niederfüllbach. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Die Sprayer machten sich in der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, an zwei Garagentoren des Sportvereins in der Schloßstraße zu schaffen. Sie brachten mit schwarzer Farbe linksmotivierte Schriftzüge und Symbole an. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Schloßstraße oder in der näheren Umgebung beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kripo Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0.