1128 - Flugzeugabsturz am Flughafen Genderkingen-Donauwörth

Genderkingen - Am Sonntag, gegen 16:00 Uhr, befand sich ein Kleinflugzeug im Landeanflug. Das Flugzeug war mit einem Pilot und zwei Passagieren besetzt. Wie Zeugen berichteten, setzte das Kleinflugzeug zunächst auf der Landebahn auf, begann aber dann zu „hüpfen“, was bei diesem Maschinentyp durchaus vorkommen kann. Daraufhin entschied sich der Pilot wohl mit der einmotorigen Propellermaschine durchzustarten. Mitteilungen zufolge überzog der Pilot vermutlich, das heißt, die Maschine stand in einem viel zu steilen Winkel zum Horizont und bekam keinen Auftrieb mehr und ein Durchstarten war so nicht mehr möglich. In diesem Fall neigt das Flugzeug dazu, nach links abzudrehen, da der Frontmotor entsprechende Kräfte wirken lässt. In der Folge neigte sich das Flugzeug immer weiter nach links und flog über das angrenzende Feld. Hier stach auch die linke Tragfläche schließlich in den Boden und das Flugzeug kam nach einigen Drehungen zum Liegen. Alle drei Insassen wurden verletzt. Eine Passagierin wurde so stark verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde das Flugzeug sichergestellt. Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren aus Rain und Genderkingen, UG-OEL und der Kreisbrandinspektor, Notarzt und mehrere Rettungswagen, sowie ein Mitarbeiter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung.

1129 - Trunkenheistfahrt

Dasing/Zieglbach - Am 12.06.2022 erging bei der Polizeiinspektion Friedberg ein Anruf eines Verkehrsteilnehmers. Dieser teilt mit, dass er im Bereich Ziegelbach ein Fahrzeug beobachten konnte, welches in deutlich erkennbaren Schlangenlinien fuhr. Eine Streife der Polizei Friedberg konnte das Fahrzeug und den dazugehörigen 32-jährigen Fahrer schließlich in Adelzhausen antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu 2,2 Promille. Nachdem der 32-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, wurde diesem nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg der Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrer muss nun mit einem Fahrverbot in Deutschland und einer Geldstrafe rechnen.

1130 - Alkoholisierter Fahranfänger verursacht Verkehrsunfall

Aichach (OT Ecknach) - Am 12.06.22, gegen 20:05 Uhr, bog ein 18-jähriger BMW-Fahrer von der Pfarrer-Steinacker-Straße nach links in die Drei-Linden-Straße ab. Dabei geriet der Pkw vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit gegen den Bordstein, durchbrach einen angrenzenden Gartenzaun und kam im Garten des betroffenen Grundstücks zum Stehen.

Neben dem Fahrzeugführer befanden sich zum Unfallzeitpunkt drei weitere Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren im Pkw. Alle Insassen überstanden den Unfall unverletzt und konnten sich aus dem totalbeschädigten Fahrzeug selbst befreien. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten Polizeibeamte Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Des Weiteren stellten die Beamten den Führerschein des Beschuldigten, den dieser erst seit wenigen Wochen hatte, sicher. Gegen den 18-Jährigen wird nun u.a. wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Der beschädigte BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Laut ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf mindestens 10.000 Euro.

1131 - Gartenhaus angebrannt

Donauwörth-Riedlingen - Gründlich verschätzt hatte sich ein 53-jähriger Mann aus Riedlingen, als er gestern gegen Abend die Asche von seinem in seiner Gartenhütte im Tiroler Ring in Riedlingen betriebenen Holzkohlegrill in den Komposthaufen leerte, in dem Glauben, sie sei bereits erkaltet. Gegen 22:00 Uhr bemerkte dann ein Nachbar, dass im Bereich der Gartenhütte ein Feuer ausbrach und alarmierte den 53-jährigen und die Feuerwehr. Der Komposthaufen konnte gerade noch rechtzeitig abgelöscht werden. Die Feuerwehr stellte dann noch fest, dass die Gartenhütte auch schon „angekokelt“ war und löschte alles ab. Der Sachschaden liegt bei circa 1.000 Euro.