A9/LEUPOLDSGRÜN, LKR. HOF. Schleierfahnder der Grenzpolizei Selb stießen bei einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle am Sonntagnachmittag auf Drogen. Der Beifahrer eines Kleinbusses hatte mehrere Gramm Amfetamin bei sich. Jetzt ermittelt die Kripo Hof.

Der Kleinbus fiel den Beamten gegen 17.50 Uhr ins Auge. Auf dem Parkplatz Lipperts-West an der A9 kontrollierten sie den Citroen mit polnischem Kennzeichen samt der vier Insassen. Bei einem der Reisenden wurden sie fündig. Der 38-jährige Pole hielt sowohl in seinem Geldbeutel, als auch in seinem Reisegepäck, mehrere Gramm Amfetamin versteckt. Die Grenzfahnder beschlagnahmten die Drogen und nahmen den Mann mit zur Wache.

Nach den getroffenen polizeilichen Maßnahmen konnte er seine Reise in Richtung München fortsetzen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.