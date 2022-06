Die Polizei erhielt Sonntagnachmittag (12.06.2022) mehrere Mitteilungen aus den Landkreisen Passau, Freyung-Grafenau und Regen, dass eine Vielzahl an hochmotorisierten Fahrzeugen, überwiegend von Premiummarken (Ferrari, Lamborghini, McLaren), in riskanter und verkehrswidriger Fahrweise in Richtung Passau unterwegs seien. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten etwa 50 Rennwägen mit Straßenzulassung auf einem Parkplatz in Passau feststellen.

Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Fahrer, die überwiegend aus dem spanischen Raum stammten, auf der Durchreise in Richtung Bulgarien waren und einen kurzen Zwischenstopp in Passau einlegten.