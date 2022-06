862. Größerer Polizeieinsatz nach Körperverletzung und Bedrohung – Maxvorstadt

Am Sonntag, 12.06.2022, gegen 23:20 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 über eine verletzte Person mit einer Schnittverletzung im Bereich der Schellingstraße informiert. Nachdem zu diesem Zeitpunkt die Ursache der Verletzung nicht bekannt war, wurden unmittelbar über 20 Streifenbesatzungen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Im Rahmen erster Ermittlungen vor Ort konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es wenige Minuten zuvor in einer dortigen Gaststätte zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 49-jährigen Mitarbeiter der Gaststätte (mit Wohnsitz in München) und einem bislang unbekannten Gast gekommen war. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung sei es zunächst zu wechselseitigen Bedrohungen und einer Beleidigung seitens des unbekannten Gastes gekommen. In der Folge hätte der 49-Jährige dem unbekannten Gast mit der Hand in das Gesicht geschlagen und diesen aus der Lokalität verwiesen.

Da der unbekannte Gast sich geweigert hätte, die Gaststätte zu verlassen, hätte der 49-Jährige ein Messer und einen Schlagstock geholt, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. In diesem Zusammenhang versuchte ein weiterer Gast, ein 50-Jähriger mit Wohnsitz in München, den 49-Jährigen zu beruhigen und wurde dabei nach aktuellem Ermittlungsstand versehentlich mit dem Messer am rechten Arm verletzt. Der 50-Jährige wurde in der Folge durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der bislang unbekannte Gast verließ im weiteren Verlauf die Gaststätte.

Der 49-Jährige wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ihn erwarten nun Anzeigen unter anderem aufgrund einer Bedrohung, der Körperverletzungsdelikte und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Des Weiteren wurden Ermittlungen gegen einen unbekannten Täter aufgrund der Beleidigung und der Bedrohung zum Nachteil des 49-Jährigen eingeleitet.

Das Kommissariat 24 (u.a. Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

863. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte – Haidhausen

Am Montag, 13.06.2022, kurz nach Mitternacht, begab sich ein zunächst unbekannter Mann in ein Hotel, suchte dort eine Toilettenkabine auf und sperrte sich ein. Ein 23-jähriger Angestellter des Hotels (mit Wohnsitz in München) bemerkte den Mann und forderte diesen auf, das Hotel zu verlassen. Beim Versuch den unbekannten Mann aus dem Toilettenbereich zu entfernen, schlug dieser mit einer Metallkette nach dem Angestellten, traf ihn hierbei jedoch nicht.

Der unbekannte Mann wiederholte seine Tathandlung wenig später, als ein weiterer Hotelmitarbeiter, ein 40-Jähriger mit Wohnsitz in München, versuchte diesen zum Verlassen des Hotels zu bewegen. Auch der 40-Jährige wurde hierbei nicht verletzt.

Nachdem sich der ungebetene Gast auch nach über zwei Stunden nicht aus dem Hotel entfernt hatte, verständigten die Hotelmitarbeiter den Polizeinotruf 110.

Auch auf Ansprache der eingesetzten Polizeibeamten reagierte der Mann zunächst nicht. Als ein 28-jähriger Polizeibeamter sich von oben einen Überblick über die Situation in der Toilettenkabine verschaffen wollte, schlug der Mann auch nach diesem mit der Metallkette, verfehlte ihn hierbei jedoch. In der Folge wurde die Tür der Kabine geöffnet und der 57-jährige Tatverdächtige (nicaraguanischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland) konnte festgenommen werden.

Der 57-Jährige wurde wegen mehrerer Fälle der versuchten gefährlichen Körperverletzung, eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruchs angezeigt. Der Tatverdächtige wird im Verlauf des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 26 (u.a. Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

864. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Supermarkt – Moosach

Am Sonntag, 12.06.2022, gegen 19:05 Uhr, konnte eine Anwohnerin einen Mann dabei beobachten, als dieser versuchte, sich gewaltsam Zugang zu einem Supermarkt in der Dachauer Straße zu verschaffen. In der Folge verständigte die Anwohnerin den Polizeinotruf 110.

Neben mehreren Streifenbesatzungen der Polizei München begaben sich auch Beamte der in unmittelbarer Nähe befindlichen Polizeiinspektion 44 (Moosach) fußläufig zur Tatörtlichkeit. Diese konnten den Mann in dem Verbrauchermarkt beim Konsum eines Getränks antreffen und festnehmen.

Der 27-jährige Tatverdächtige mit polnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland wird im Verlauf des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

865. Pkw kollidiert mit geparktem Lkw – Au

Am Sonntag, 12.06.2022, gegen 02:35 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Renault Pkw, die Zeppelinstraße stadteinwärts. Wenige Meter nach der Kreuzung zur Schweigerstraße kam der Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einen am linken Fahrbahnrand geparkten Scania Lkw.

Der Fahrer selbst, als auch zwei seiner Insassen, ein 20-Jähriger und eine 30-Jährige (beide mit Wohnsitzen in München) wurden dadurch leicht verletzt. Ein weiterer Insasse, ein 24-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz in München, wurde schwer verletzt. Der 24-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen Beteiligten wurden vor Ort ambulant versorgt.

Sowohl der Pkw als auch der Lkw wurden erheblich beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf mehr als zehntausend Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte für eine nicht unerhebliche Alkoholisierung des 20-jährigen Fahrers. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass diese ursächlich für das Unfallgeschehen war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren auf Grund einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde noch vor Ort sichergestellt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

866. Wohnungseinbruch – Neuhausen

Im Tatzeitraum von Freitag, 10.06.2022, 18:00 Uhr, bis Samstag, 11.06.2022, 05:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Wohnung in Neuhausen.

In der Folge nahmen die Täter eine Geldkassette mit mehreren Zehntausend Euro Bargeld an sich und entfernten sich unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Weiteren Anwohnern des Mehrfamilienhauses fielen entsprechende Beschädigungen an der Wohnungseingangstür auf. Diese verständigten die Hausverwaltung, welche im weiteren Verlauf die Polizei über den Einbruch in Kenntnis setzte.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Loristraße, Linprunstraße und Nymphenburger Straße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

867. Festnahme einer Tatverdächtigen nach Raub einer Handtasche – Am Hart

Am Samstag, 11.06.2022, gegen 22:10 Uhr, befand sich eine 31-Jährige mit Wohnsitz in München als Fußgängerin im Bereich des Morserings auf der angrenzenden Panzerwiese. Dort wurde sie zunächst von einer ihr unbekannten Frau unvermittelt verbal beleidigt.

Die 31-Jährige ging auf die Provokation nicht ein und setzte ihren Weg fort. Die unbekannte Frau folgte ihr daraufhin und forderte sie zur Herausgabe ihrer Handtasche auf. Zusätzlich schlug sie ihr ins Gesicht.

In der Folge übergab die 31-Jährige ihre Handtasche an die unbekannte Täterin, welche sich anschließend von der Tatörtlichkeit entfernte. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte wenig später eine Tatverdächtige festgenommen werden.

Die 17-jährige mit Wohnsitz in München wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

868. Brand in einem Mehrfamilienhaus – Obergiesing

Am Samstag, 11.06.2022, gegen 01:40 Uhr, verständigte eine Anwohnerin die Leitstelle der Feuerwehr München über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Dort hatte sich aus noch ungeklärter Ursache in der Erdgeschosswohnung eines 46-Jährigen ein Brand entwickelt.

Der Brand konnte wenig später durch die Feuerwehr gelöscht werden. Dazu musste die entsprechende Wohnung durch die Feuerwehr geöffnet werden. Nachdem der Wohnungsinhaber zum Zeitpunkt des Brandes nicht zugegen war, blieb dieser ebenso wie die weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses unverletzt.

Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der Schaden auf etwa 100.000 Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

869. Brand auf einem Firmengelände – Putzbrunn

Am Sonntag, 12.06.2022, gegen 10:50 Uhr, wurde der Feuerwehr über ein Sicherheitsunternehmen mitgeteilt, dass der Feuermelder einer Firma ausgelöst hätte.

Zudem hätte eine Mitarbeiterin der Sicherheitsfirma bereits eine starke Rauchentwicklung im Bereich eines dortigen Werksgebäudes festgestellt.

Der Brand konnte in der Folge durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen kamen durch den Brand oder die Rauchentwicklung nicht zu Schaden. Es entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

870. Unfall mit Aufsitzrasenmäher – Pasing

Am Sonntag, 12.06.2022, gegen 03:00 Uhr, wurden dem Polizeinotruf 110 mehrere randalierende Personen in einem Innenhof in Pasing gemeldet.

Die Einsatzkräfte vor Ort nahmen aus der dortigen Tiefgarage laute Stimmen und Motorengeräusche wahr. Kurz darauf konnten drei männliche Personen auf einem Aufsitzrasenmäher festgestellt werden, welche aus der Tiefgarage ausfuhren und sich entfernten. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung des vorbeifahrenden Rasenmähers zunächst zu Fuß auf.

Nach kurzer Zeit wurde der Rasenmäher beschädigt aufgefunden, die drei Männer hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits entfernt. Nach ersten Ermittlungen vor Ort wurde der Rasenmäher zunächst aus der Tiefgarage entwendet. Im weiteren Verlauf kollidierte dieser mit einem Begrenzungspfosten und die Tatverantwortlichen entfernten sich ohne den gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen wurden drei Tatverdächtige (zwei 20-Jährige und ein 21-Jähriger, jeweils mit Wohnsitz in München) angetroffen und festgenommen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden bei diesen Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung festgestellt.

Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Es wurden Ermittlungsverfahren auf u.a. auf Grund des Diebstahl des Rasenmähers, Trunkenheit im Verkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Welcher der drei Tatverdächtigen den Rasenmäher zum Unfallzeitpunkt führte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche durch die Münchner Verkehrspolizei geführt werden.