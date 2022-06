NÜRNBERG. (746) In der Nacht von 09. auf 10.06.2022 brachen Unbekannte in einen Werkzeugcontainer und einen Lagerraum auf dem Areal einer Baustelle in der Schnieglinger Straße ein und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 18:00 Uhr am Donnerstag bis 06:30 Uhr am Freitag hatten der oder die unbekannten Täter einen Werkzeugcontainer und die Tür eines Lagerraums aufgehebelt und daraus hochwertige Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Der angerichtete Sachschaden wird mit etwa 3000 Euro beziffert.

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, die zur Tatzeit an der Baustelle verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Rainer Seebauer