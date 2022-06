EGLING, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Noch an der Unfallstelle verstarb am Sonntagnachmitttag, 12. Juni 2022, ein 56 Jahre alter Mann. Er war an einer Kreuzung mit einem Pkw kollidiert, der von einer 60-jährigen Frau gelenkt wurde. Die Pkw-Lenkerin und ihr Beifahrer (74) wurden ebenfalls schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Polizeiinspektion Wolfratshausen nahm den Unfall auf und wurde dabei von einem Sachverständigen unterstützt.

Der folgenschwere Verkehrsunfall passierte am Sonntagnachmittag gegen 15.35 Uhr auf der Staatsstraße 2070 zwischen Wolfratshausen und Egling. An der Kreuzung Neufahrn / Ergertshausen wollte zu dieser Zeit eine 60-jährige Münchnerin mit ihrem Pkw BMW auf der untergeordneten Straße von Neufahrn kommend geradeaus die Kreuzung überqueren und Richtung Ergertshausen fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von Egling auf der übergeordneten Straße fahrenden 56-jährigen Motorradfahrer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, der mit einer Yamaha unterwegs war. Ein weiteres Fahrzeug, ein Pkw Porsche, welcher aus Wolfratshausen kam und vor der Unfallstelle anhielt wurde vom zurückrollenden BMW der Münchnerin ebenfalls noch beschädigt.

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrerin (60) des BMW wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Beifahrer (74) musste mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Insgesamt entstand an den drei beteiligten Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Auf Weisung der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II zogen die aufnehmenden Beamten der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Wolfratshausen einen Sachverständigen an der Unfallstelle hinzu, welcher entsprechende Gutachten fertigen wird, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren.