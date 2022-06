GÜNZBURG. Am Nachmittag des 12.06.2022 ereignete sich auf dem Gelände der Chemiefabrik in der Denzinger Straße im Stadtteil Wasserburg ein Brand in einem Abwasserbecken.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Inhalt des Beckens, mit Fettsäuren durchmischtes Abwasser, in Vollbrand. Hierbei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte zügig gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 30000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Eine Gefahr für die umliegende Bevölkerung lag zu keinem Zeitpunkt vor.

Vor Ort waren die Feuerwehren Günzburg, Denzingen, Wasserburg und Bubesheim mit 55 Einsatzkräften. Hinzu kamen 10 Kräfte der betriebseigenen Werksfeuerwehr. Seitens des Rettungsdienstes waren insgesamt 14 Kräfte mit sechs Einsatzwägen am Einsatz beteiligt.

(PI Günzburg)