Hochwertige Werkzeuge aus Baustellenfahrzeug entwendet

Univiertel – Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Donnerstag (09.06.2022), ca. 20.00 Uhr auf Freitag, ca.07.00 Uhr, mehrere hochwertige Werkzeuge und kleinere Arbeitsmaschinen wie Schlagschrauber, Bohrhammer und Winkelschleifer aus einem verschlossenen Baustellenfahrzeug in der Fritz-Wendel-Straße.

Um sich Zugang zu dem Fahrzeug zu verschaffen, bohrten der oder die unbekannten Täter das Türschloss des blauen Sprinters auf. Der Beuteschaden bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich.

Im selben Zeitraum wurde ein in der Bleriotstraße geparkter Opel Van, ebenfalls als Baustellenfahrzeug genutzt, auf unbekannte Weise geöffnet. Unbekannte Täter entwendeten auch hier Werkzeug im Wert von über 2.000 €.

Ob möglicherweise ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die PI Augsburg Süd bittet um sachdienliche Hinweise unter 0821/323-2710.

Lkw bleibt an Brücke hängen

Oberhausen – Am Freitag (10.06.2022), gegen 8.10 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Lkw-Fahrer die Hirblinger Straße. Der Fahrer fuhr mit seinem Lkw in die dort befindliche Bahnunterführung ein, ohne auf die durch das angebrachte Verkehrszeichen angegebene maximale Durchfahrtshöhe zu achten.

Der Auflieger des zu hohen Lkw touchierte folglich die Brücke und wurde dadurch stark verbogen. An der Brücke entstanden durch den Zusammenstoß mehrere Kratzer. Zur Überprüfung der Brücke hinsichtlich weiterer eventuell entstandener Schäden wurde die Deutsche Bahn Sicherheit verständigt.

Insgesamt entstand durch den Zusammenstoß am Lkw, der Brücke sowie den angebrachten Warnschildern ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Der Lkw war nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde hinsichtlich der begangenen Verkehrsordnungswidrigkeiten verwarnt.

Unbekannte beschädigen Fahrzeug

Lechhausen – Am 10.06.2022, gegen 22.30 Uhr, wurde eine Personengruppe bestehend aus drei Personen dabei beobachtet, wie sie an einem in der Schillstraße Höhe der 20er Hausnummern geparkten Kleintransporter den rechten Außenspiegel abschlugen. Der entstandene Sachschaden liegt im oberen dreistelligen Bereich.

Die Gruppe flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Es handelt sich um drei Jugendliche bzw. junge Erwachsene mit osteuropäischem Erscheinungsbild im Alter von ca. 16 bis 20 Jahren, zwei davon männlich, eine weiblich.

Die Frau wird als ca. 170 cm groß mit Brille und einem langen blonden Zopf beschrieben. Einer der beiden Männer trug eine schwarze Kapuzenjacke mit weißer Aufschrift auf dem Rücken.

Hinweise erbittet die PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Lechhausen - Am Donnerstag (09.06.2022) gegen 21.30 Uhr ereignete sich den Angaben eines 26-jährigen Audi-Fahrers zufolge ein Verkehrsunfall in der Neuburger Straße in südöstlicher Richtung.

Der Audi-Fahrer fuhr auf dem rechten der beiden Fahrstreifen und wurde Höhe der 130er Hausnummern von einem links neben ihm Fahrenden weißen Van abgedrängt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 26-jährige weiter nach rechts aus und touchierte hierbei den Bordstein. An dem Audi entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich. Der Fahrer des Vans setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 zu melden.

Unbekannte verletzen Mann mit Pfefferspray

Innenstadt – In der Nacht von Freitag auf Samstag geriet ein 54-jähriger Mann kurz nach 01.00 Uhr nachts in der Wertachstraße mit einer Personengruppe bestehend aus drei Männern in Streit.

Im Verlauf des Streites zog einer der Unbekannten, nach Angaben des 54-Jährigen ein russischsprechender Mann mit Glatze, ein Pfefferspray und richtete es gegen den 54-Jährigen. Anschließend flüchteten die drei Männer in unbekannte Richtung.

Der Angegriffene bat anschließend unbeteiligte Passanten um Hilfe, welche den Notruf wählten und die Polizei verständigten.

Die PI Augsburg Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 0821/323-2110.

Nach Maßkrug-Angriff in Gewahrsam

Innenstadt – Am Freitag (10.06.2022) wurde ein 38-jähriger Mann aufgrund seiner offensichtlich massiven Alkoholisierung durch einen Security-Mitarbeiter einem Biergarten am Königsplatz verwiesen.

Kurze Zeit später, gegen 23.00 Uhr, begab sich der Mann jedoch erneut zu dem Festgelände, ging mit einem Maßkrug in der Hand auf den zuvor genannten Security-Mitarbeiter zu und versuchte diesen mit dem Maßkrug zu schlagen.

Durch weitere Mitarbeiter gelang es, den Angriff abzuwehren und den 38-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeistreife zu fixieren.

Da sich der Mann auch weiterhin nicht beruhigen ließ und mit der Fortsetzung seiner Angriffe drohte, wurde er in Gewahrsam genommen und in den Arrest des PP Schwaben Nord verbracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Hausfriedensbruchs ermittelt.

Mit Handy, dafür ohne Führerschein

Lechhausen – Einen 34-jährigen Fahrer eines VW-Transporters kontrollierte am 10.06.2022 eine Polizeistreife, weil der Mann während der Fahrt mit dem Handy telefonierte und zudem verbotswidrig an der Einmündung zu Schillstraße links abbog.

Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnte der 34-Jährige keinen Führerschein vorweisen und räumte schließlich ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Neben der begangenen Verkehrsordnungswidrigkeiten muss er sich nun auch noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zudem wird gegen den Halter des Fahrzeugs wegen Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Pflasterreiniger in Betrugsabsicht unterwegs

Haunstetten - Bereits am vergangenen Dienstag (07.06.2022) waren in der Rechenstraße am frühen Nachmittag zwei Männer unterwegs, die einer 87-Jährigen Pflasterreinigungsarbeiten anboten.

Die Frau willigte ein und die beiden Männer reinigten etwa zwei Stunden lang den Hof. Anschließend forderten sie für die geleistete Arbeit 1200 € Bargeld. Da die Seniorin nicht so viel Geld hatte, einigte man sich schließlich auf einen Betrag im mittleren dreistelligen Bereich.

Im weiteren Verlauf verschaffte sich einer der beiden Betrüger auch noch Zugang zur Wohnung der Frau und entwendete dort Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

Anschließend entfernten sich die Männer in unbekannte Richtung. Da nicht auszuschließen ist, dass sich das Duo auch noch an anderen Anwesen versuchte, bittet die PI Augsburg Süd Zeugen oder weitere Geschädigte um Kontaktaufnahme unter 0821/323-2710.

Zur Personenbeschreibung:

Täter 1 – ca. 170 cm groß, etwas dicker, mitteleuropäisches Erscheinungsbild

Täter 2 – ca. 190 cm groß, schlank, südeuropäisches Erscheinungsbild.