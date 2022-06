FÜRTH. (743) Am frühen Sonntagmorgen (12.06.2022) raubte ein Unbekannter die Handtasche einer Frau im Fürther Stadtgebiet unter Vorhalt eines Messers. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Frau war gegen 01:00 Uhr zu Fuß in der Henri-Dunant-Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 11 trat ein unbekannter Mann an die Frau heran und zog sie in ein nahegelegenes Gebüsch. Dort forderte er unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der mitgeführten Handtasche.

Die Frau verneinte dies, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam in dessen Verlauf der Unbekannte die Frau mit dem Messer leicht am Arm verletzte. Nachdem es ihm gelang in den Besitz der Handtasche zu kommen, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die frau wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren.

Der Unbekannte soll schwarz gekleidet gewesen sein, und sprach deutsch mit nicht näher einzugrenzenden ausländischen Akzent.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold