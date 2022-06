BAYREUTH. Unbekannte entwendeten Samstagvormittag zwei Laptops sowie eine Spendendose aus den Räumlichkeiten des Bayreuther Impfzentrums in der Kolpingstraße. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten die Einbrecher in einer Zeit von 5 Uhr bis 10.15 Uhr gewaltsam eine Eingangstür des Impfzentrums. Anschließend hatten sie es in den Räumlichkeiten offenbar gezielt auf Elektronikartikel abgesehen. Sie nahmen zwei Laptops an sich und machten auch vor einer aufgestellten Spendendose nicht halt, in der sich ein geringer Bargeldbetrag befand. Sie flüchteten zuletzt unerkannt.

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet Zeugen, die zu besagter Zeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Kolpingstraße im Bereich des Impfzentrums wahrgenommen haben, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.