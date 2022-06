KÜRNACH, LKR. WÜRZBURG. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in ein Fahrradgeschäft eingestiegen und haben zwanzig hochwertige Fahrräder entwendet. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute in unerkannte Richtung. Die Kriminalpolizei Würzburg hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Geschäft „Am Wachtelberg“ zwischen Donnerstag, 19:30 Uhr, und Freitag, 10:00 Uhr, ereignet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten in der Folge zwanzig hochwertige Fahrräder. Es ist davon auszugehen, dass für den Abtransport ein größerer Lieferwagen benutzt worden ist. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro. Der Beuteschaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun vor allem auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise werden unter Tel. 0931/457-1732 entgegengenommen.