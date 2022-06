ZIEMETSHAUSEN. Am Nachmittag des 10.06.2022, gegen 16:00 Uhr, geriet im Mittelburgweg in Ziemetshausen ein seit längerer Zeit leerstehendes Wohnhaus in Brand. Eine Anwohnerin bemerkte die Flammen und alarmierte die Feuerwehr, welche den Brand zügig löschen konnte. Der Schaden beläuft sich auf ca. 150000 Euro. Es wurden keine Menschen verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die freiwilligen Feuerwehren Ziemetshausen, Krumbach und Günzburg und der Rettungsdienst waren vor Ort. Die ersten Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Krumbach und den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen geführt. Zeugen, die Hinweise u.a. zur Entstehung des Brands machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 08331-1000 zu melden. (KPI Memmingen - KDD).