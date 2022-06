Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. Bei einem Streit am Donnerstagnachmittag in einer Bamberger Wohnung verletzte ein 22-Jähriger seine 19-jährige Freundin mit einem Messer. Im Anschluss fanden die Polizisten im Treppenhaus des Anwesens eine größere Menge Marihuana. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sitzt er nun in Untersuchungshaft.

Gegen 15.30 Uhr ging der Notruf bei der polizeilichen Einsatzzentrale über den Streit des Pärchens ein, bei dem der 22-Jährige der jungen Frau gedroht hatte ihr etwas anzutun. Grund waren offenbar Geldforderungen des 22-Jährigen an die 19-Jährige. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte der Mann seine Freundin mit einem Messer leicht.

Als die Polizisten eintrafen, kam der Mann vor das Wohnanwesen. Dort konnten die Beamten den Mann widerstandslos festnehmen.

Bei der anschließenden körperlichen Durchsuchung der Beteiligten, fanden die Polizisten bei der jungen Frau eine geringe Menge Kokain sowie mehrere tausend Euro. Beides stellten sie sicher. Sie muss sich nun wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten.

Zudem entdeckten die Beamten im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses ein Versteck von Marihuana.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde der Festgenommene am Freitagmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen den 22-Jährigen. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt. Neben dem Verdacht der gefährlichen Körperverletzung muss er sich unter anderem wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge strafrechtlich verantworten.