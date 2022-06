BAMBERG. Die Wasserschutzpolizei in Bamberg darf sich über ihr neues Streifenboot »WSP 43« freuen und wird damit künftig auf den Gewässern rund um die Domstadt patrouillieren. In diesem Einsatzmittel wird modernste Technik mit den aktuellen Vorschriften des Arbeitsschutzes vereint. Am Freitag segnete ein Polizeiseelsorger das Boot und stellte es damit offiziell in den Dienst.

Oberfrankens Polizeipräsident Alfons Schieder empfing zu diesem besonderen Anlass zahlreiche geladene Gäste und würdigte dabei die Arbeit der Wasserschutzpolizei. Gleichzeitig hob er die umfangreichen Investitionen in die hochmoderne Ausstattung der Einheit hervor. Die »WSP 43« ist somit für die künftigen Herausforderungen bestens gewappnet.