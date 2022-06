1100 - Verkehrsunfallflucht

Innenstadt - Am 09.06.2022, um 18:20 Uhr, begegneten sich auf dem Radweg in der Holzbachstraße im Bereich der dortigen Tankstelle ein Fahrradfahrer und ein E-Scooter-Fahrer und stießen zusammen. Nachdem beide zu Boden fielen, stand der E-Scooter-Fahrer auf und entfernte sich von der Unfallstelle. Der 55-jährige Fahrradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Am Fahrrad entstand glücklicherweise kein Sachschaden.

Beschreibung des E-Scooter-Fahrers:

männlich, ca. 180 cm groß, ca. 55 Jahre alt, kräftig, glatte nackenlange Haare

bekleidet mit hellblauem, langärmligem Hemd, dunkle Hose

Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

1101 - Bei Wohnungsdurchsuchung mit Waffe bedroht

Spickel - Am 09.06.2022, gegen 07:30 Uhr, befanden sich anlässlich einer Wohnungsdurchsuchung vier Polizeibeamte in zivil vor der Wohnung eines 20-jährigen Mannes und klingelten an der Türe. Völlig unerwartet konnte hinter der verschlossenen Türe das Durchladen einer Waffe vernommen werden, worauf sich gleich danach die Wohnungstüre öffnete. Der 20-Jährige richtet dabei eine Schusswaffe auf die eingesetzten Beamten. Diese reagierten blitzschnell und dirigierten den Mann zu Boden. Glücklicherweise kam bei dem Einsatz niemand zu Schaden. Wie sich herausstellte, zückte der Mann eine Schreckschusswaffe, die er legal besitzt. Hintergrund für sein Handeln dürfte die Angst vor einem mutmaßlichen Widersacher sein, der ihn eigenen Angaben zufolge vor kurzem bedroht haben soll. Der 20-Jährige dachte offensichtlich, dass der Kontrahent klingelte und rechnete nicht mit der Polizei vor der Wohnungstüre. Gegen den Mann wurde dennoch ein Strafverfahren wegen Bedrohung der Polizeibeamten eingeleitet.

1102 - Einbruch in Kosmetiksalon

Göggingen - In der Zeit von 04.06.2022 bis 07.06.2022 brach ein Unbekannter in einen Kosmetiksalon in der Bergiusstraße (Bereich der 10er Hausnummern) ein. Hierbei beschädigte er die Eingangstüre und drang in den Salon ein. Er entwendete nahezu alle Kosmetikartikel im Wert von etwa 10.000 Euro. An der Türe entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

1103 - Tankstellenbetreiber meldet torkelnde Autofahrerin

Lechhausen - Heute Nacht (10.06.2022), gegen 00:00 Uhr, meldete ein aufmerksamer Tankstellenbetreiber in der Kurt-Schumacher-Straße eine torkelnde Frau, die zu einem Pkw ging und wegfuhr. Mehrere Polizeistreifen suchten anschließend nach dem Fahrzeug. Eine Streife entdeckte es schließlich in der Bozener Straße und konnte die 32-jährige Fahrerin anhalten. Sie stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von rund 2,5 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Die 32-Jährige war bereits am späten Nachmittag torkelnderweise auf der Straße aufgefallen, weswegen sie nun zur Verhinderung weiterer Straftaten in Sicherheitsgewahrsam genommen wurde.

1104 - Betrunkene ging Ordnungsdienst und Polizei an

Innenstadt - Am 09.06.2022, gegen 18:00 Uhr, wurde eine augenscheinlich betrunkene 45-jährige Frau aufgrund ihres auffälligen Verhaltens am Königsplatz vom Ordnungsdienst der Stadt Augsburg angesprochen. Die Frau trat hierbei gegen das Schienbein eines Ordnungsdienstmitarbeiters, sodass die Polizei hinzugerufen wurde. Als die Polizeistreife eintraf fuhr die Frau mutmaßlich bewusst mit ihrem Fahrrad gegen das Heck des Dienstfahrzeugs und versuchte sich anschließend zu entfernen. Zusammen mit dem Ordnungsdienst stellten die Beamten die Frau, wobei es hierbei zu zahlreichen Beleidigungen seitens der Frau kam. Aufgrund der offensichtlichen Alkoholisierung verbrachten die Beamten die 45-Jährige zunächst zur Polizeidienststelle, wo es zu weiteren tätlichen Angriffen gegen Beamte kam. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von rund 2,6 Promille. Nach erfolgter Blutentnahme wurde sie wieder von der Polizeiinspektion entlassen.

Nach nicht einmal zwei Stunden meldeten Zeugen, dass die 45-Jährige wieder am Königsplatz sei und nun versuche Fahrzeuge auf der Schaezlerstraße anzuhalten, bzw. schon mehrere Fahrzeuge beschädigt habe. Beim erneuten Anrücken der Polizeibeamten verhielt sich die Frau sehr aggressiv, sodass sie letztlich trotz Gegenwehr in Sicherheitsgewahrsam genommen wurde. Die Frau muss nun aufgrund ihres Verhaltens mit zahlreichen Strafverfahren rechnen.