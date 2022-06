Inhalt:

Am Donnerstag, 09.06.2022, gegen 21:25 Uhr, befand sich eine 63-Jährige mit Wohnsitz in München auf einem Bahnsteig des S-Bahnhofes am Hauptbahnhof. Plötzlich wurde sie dort unvermittelt von einem 26-Jährigen (somalischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland) von hinten mit beiden Händen gegen den Rücken gestoßen, wodurch sie in den Gleisbereich fiel. Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt.

Mehrere Personen, die den Vorfall mitbekamen, machten den Zugführer einer heranfahrenden S-Bahn mit entsprechender Gestik auf die Situation aufmerksam und er leitete eine Not-Bremsung ein. Der Zug kam ca. fünfzehn Meter vor der Frau, die sich zwischenzeitlich in den Schutzraum unterhalb der Bahnsteigkante begeben konnte, zum Stehen. Sie konnte danach wieder mit Hilfe weiterer Zeugen auf den Bahnsteig zurück gebracht werden. Erste-Hilfe-Maßnahmen wurden noch vor Ort durchgeführt und die 63-Jährige konnte später nach Hause gehen.

Andere Zeugen verfolgten den 26-Jährigen Tatverdächtigen, der sich von dem Bahnsteig zu Fuß entfernen wollte, und alarmierten die Polizei. Er konnte kurz danach noch im Bahnhofsbereich im Zwischengeschoss widerstandslos festgenommen werden.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei wurde festgestellt, dass der Tatverdächtige kurz vor seiner Tat noch einen Hund am Bahnsteig getreten hatte.

Das Kommissariat 11 (vorsätzliche Tötungsdelikte) hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Mordes aufgenommen.

Der Tatverdächtige wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Frage, ob ein Haft- oder Unterbringungsbefehl erlassen wird, vorgeführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

848. Exhibitionistische Handlung – Freimann

Am Freitag, 20.05.2022, gegen 14:15 Uhr, meldeten Zeugen über den Notruf der Polizei, dass sie einen Mann in einem Grünstreifen im Bereich der Heidemannstraße dabei beobachtet hatten, wie dieser sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolgreich. Vor Ort konnte durch eine Streifenbesatzung ein 56-jähriger Rumäne ohne festen Wohnsitz in Deutschland festgenommen werden. Er wurde wegen der exhibitionistischen Handlungen angezeigt.

Während der Sachbearbeitung vor Ort gab einer der Zeugen an, dass der 56-Jährige diese sexuellen Handlungen ebenfalls vor einer bislang unbekannten Frau, die zur Tatzeit mit einem Kinderwagen und einem Kleinkind an dem Tatverdächtiger vorbeiging, durchführte.

Der 56-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.

Das Kommissariat 15 hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Heidemannstraße (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, insbesondere die Frau, die mit Kinderwagen und einem Kleinkind an dem Tatverdächtigen vorbeiging, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

849. Einbruch in Einfamilienhaus – Forstenried

Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Montag, 06.06.2022, 14:00 Uhr, bis Donnerstag, 09.06.2022, 18:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Forstenried ein, indem sie ein Kellerfenster gewaltsam öffnen konnten.

Der oder die Täter durchsuchten die Kellerräume nach Wertgegenständen, schließlich rissen sie einen an der Wand befestigten Tresor gewaltsam ab und entwendeten diesen. Weiter durchsuchten sie das Erdgeschoss nach Stehlgut. Im Anschluss verließen sie das Anwesen über den Betretungsweg.

Es entstand ein Beute- sowie Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum Bereich der Kriegelsteinerstraße, Filchnerstraße und Sallerweg (Forstenried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

850. Illegales Glücksspiel in einer Gaststätte – Sendling

Polizeiliche Erkenntnisse im Zusammenhang mit illegalem Glücksspiel führten am Donnerstag, 09.06.2022, gegen 12:45 Uhr, zu einer Kontrolle in einer Gaststätte. Bei der Kontrolle, bei der mehrere Polizeibeamte der Münchner Polizei eingesetzt waren, konnten zu diesem Zeitpunkt zwölf Personen im Bereich der Freischankfläche dabei beobachtet werden, wie diese an zwei Tischen verteilt illegale Glücksspiele mit Würfeln durchführten.

Diese Personengruppe, unter der sich auch der 24-jährige Gaststättenbetreiber befand, wurde daraufhin kontrolliert. Neben den zahlreichen Anzeigen wegen Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel durch die Mitspieler und zwei Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, muss sich der Gaststättenbetreiber auch wegen der Veranstaltung eines unerlaubten Glücksspiels verantworten.

Nach Abschluss sämtlicher polizeilicher Maßnahmen wurden die Beteiligten wieder entlassen.

Das Kommissariat 33 (Glücksspiel) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

851. Ermittlungen zu Sachbeschädigungen; Vollzug eines Durchsuchungsbeschlusses bei einem Tatverdächtigen

Wie bereits berichtet, kam es am Samstag, 25.09.2021 im Rahmen einer sich fortbewegenden Versammlung in der Münchner Innenstadt mit thematischem Bezug zur damaligen Bundestagswahl zu einer Sachbeschädigung. Aus den Reihen der Versammlungsteilnehmer wurden farbgefüllte Wurfbehältnisse gegen eine Hausfassade geworfen. Dadurch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Aufgrund von Videoaufnahmen der Polizei, die während der Versammlung gefertigt wurden, konnte ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München durch das Kommissariat 43 (Politisch linksmotivierte Kriminalität) als Tatverdächtiger ermittelt werden.

Am frühen Morgen des Donnerstag, 09.06.2022 wurden Durchsuchungsbeschlüsse, welche vom Amtsgericht München erlassen wurden, von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums München vollzogen.

Der Tatverdächtige wurde in seiner Wohnung angetroffen. Es wurden mehrere Beweismittel wie tatrelevante Bekleidung und ein Rucksack beschlagnahmt.

Wegen einer akuten internistischen Erkrankungsproblematik des 21-Jährigen während der Durchsuchung wurde von der Polizei der Rettungsdienst angefordert. Er wurde danach zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.