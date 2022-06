KAUFBEUREN. Wie bereits berichtet, kam es am letzten Donnerstag gegen die Mittagszeit zu einem Brand im historischen Haubenrisser-Haus auf dem sogenannten Brauereiberg in Kaufbeuren. Hierbei wurde das Gebäude der ehemaligen Rosenbrauerei stark beschädigt und ist seitdem einsturzgefährdet.

Nach dem derzeitigen Stand der durch die Kripo Kaufbeuren durchgeführten Ermittlungen konnten keine Anhaltspunkte für eine technische Ursache des Feuers festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Kempten leitete deshalb ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, welche am Donnerstag, den 02.06.2022, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr, verdächtige Personen im Bereich des Brauereibergs gesehen haben.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Kaufbeuren unter der Rufnummer 08341 9330.

