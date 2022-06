80-jähriger bei Wohnhausbrand schwer verletzt

URSENSOLLEN, LANDKREIS AMBERG-SULZBACH, Am 09.06.2022 gegen 22.00 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Amberg ein Wohnhausbrand im Ortsteil Ödgötzendorf der Gemeinde Ursensollen gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr stand bereits der gesamte Dachstuhl des Wohngebäudes in Vollbrand. Ein 80-jähriger Bewohner konnte sich selbst aus dem Gebäude retten und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Insgesamt 100 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnten ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. Das Brandobjekt selbst brannte bis auf die Grundmauern ab. Die Schadenshöhe beträgt nach ersten Schätzungen ca. 150.000 EUR.

Zur Brandursache können bis dato noch keine Angaben getroffen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Amberg durchgeführt.