NÜRNBERG. (734) Am Donnerstagmittag (09.06.2022) gerieten in der Nürnberger Südstadt mehrere Personen in Streit. Ein 34-Jähriger wurde hierbei schwer verletzt. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 13:30 Uhr betrat ein 34-Jähriger Mann mit Verletzungen eine Metzgerei in der Sperberstraße und bat um Hilfe. Zuvor war er nach derzeitigem Kenntnisstand mit zwei Personen im Bereich zwischen dem Maffeiplatz und der Frankenstraße in Streit geraten und hierbei womöglich mit einem Messer verletzt worden.

Eintreffende Polizeibeamte fahndeten mit starken Kräften nach den beiden unbekannten Männern. Diese konnten trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen bislang nicht angetroffen werden.

Der 34-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die gegen 13:30 Uhr im Bereich zwischen dem Maffeiplatz und der Frankenstraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen soll der 34-Jährige einen schwarzen E-Scooter mit sich geführt haben.