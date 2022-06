842. Körperverletzungsdelikt – Putzbrunn

Am Mittwoch, 08.06.2022, gegen 11:50 Uhr, hielten sich ein 36-Jähriger, ein 45-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München) und ein 40-jähriger serbischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland im Rahmen ihrer Arbeitstätigkeit auf einer Baustelle auf.

Dort gerieten sie aus bislang unbekannten Gründen zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit ihrem 35-jährigen Vorgesetzten (mit Wohnsitz im Landkreis München). Im weiteren Verlauf schlugen die drei Tatverdächtigen dem 35-Jährigen mehrfach ins Gesicht und verwendeten hierbei auch ihre Helme. Zudem traten sie auf den 35-Jährigen ein.

In der Folge kamen mehrere unbeteiligte Arbeiter hinzu, hielten die drei Tatverdächtigen von weiteren Tathandlungen ab und informierten den Polizeinotruf 110.

Die Tatverdächtigen entfernten sich daraufhin von der Tatörtlichkeit, konnten jedoch im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden.

Der 35-Jährige wurde durch den Übergriff verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die drei Tatverdächtigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung.

Der 36-Jährige und der 45-Jährige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 40-Jährige wird im Verlauf des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 26 (u.a. Körperverletzungsdelikte).

843. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Krad; eine Person schwer verletzt – Au/Haidhausen

Am Mittwoch, 08.06.2022, gegen 07:00 Uhr, befuhr eine 48-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem VW Pkw die Fahrbahn des Mariahilfsplatzes in Richtung Schweigerstraße. An der Einmündung zur Mariahilfstraße beabsichtigte sie nach links abzubiegen.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Motorrad Yamaha ebenfalls den Mariahilfplatz in gleicher Fahrtrichtung. Nach aktuellem Ermittlungsstand scherte der 25-Jährige auf Grund des zu diesem Zeitpunkt stockenden Verkehrs nach links aus und fuhr auf die Gegenfahrbahn, um an den vor ihm fahrenden Fahrzeugen vorbeizufahren.

Im Bereich der Einmündung zur Mariahilfstraße kam es in der Folge zum Zusammenstoß zwischen dem Kraftrad und dem abbiegenden Pkw.

Durch den Unfall wurde der 25-Jährige schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird laut ersten Ermittlungen auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

844. Festnahme eines Tatverdächtigen nach versuchtem Einbruch in Tankstelle – Obermenzing

Am Mittwoch, 08.06.2022, gegen 05:30 Uhr, konnte eine Passantin einen zunächst unbekannten Mann dabei beobachten, als dieser versuchte gewaltsam durch die Glasschiebetür einer Tankstelle im Bereich der Verdistraße einzudringen. Die Passantin verständigte unmittelbar den Polizeinotruf 110.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein 46-jähriger polnischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland noch am Tatort festgenommen werden.

Der Tatverdächtige wird im Verlauf des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

845. Sexueller Missbrauch von Kindern – Zamdorf

Am Dienstag, 07.06.2022, gegen 18:15 Uhr, befanden sich zwei 7-jährige Kinder mit Wohnsitzen in München im Bereich einer Parkanlage in Zamdorf. Ein zunächst unbekannter Mann näherte sich den Kindern und verwickelte sie in ein Gespräch. Im weiteren Verlauf führte er sexuelle Handlungen an einem Mädchen durch.

Als die Mutter eines der Kinder diese abholen wollte, berichteten die Kinder von dem Übergriff. Die Mutter stellte den Mann sofort zur Rede und erstattete im Anschluss Anzeige bei der Polizei. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und die weiteren Ermittlungen des Kommissariats 17 führten zu einem 64-Jährigen mit Wohnsitz in München. Dieser konnte an seinem Wohnort angetroffen und festgenommen werden. Bei der anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung wurden potentielle Beweismittel sichergestellt.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 64-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Seitens des Kommissariats 17 und der örtlich zuständigen Polizeiinspektion wurden bereits erste präventivpolizeiliche Maßnahmen veranlasst, weitere Maßnahmen werden geprüft.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren auf Grund des sexuellen Missbrauchs von Kindern eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt weiterhin das Kommissariat 17 (Bekämpfung der sexualisierten Gewalt gegen Kinder).

846. Terminhinweis: Wiederholung

Pilotprojekt für hauptamtliche Polizei-Fahrradstaffel – Bayerns Innenminister Joachim Herrmann informiert über Ausbau der Fahrrad-Streifen bei der Bayerischen Polizei

Bayernweit haben bereits schon rund 800 Polizistinnen und Polizisten eine spezielle Radl-Uniform. Außerdem gibt es auf zahlreichen Dienststellen eine Vielzahl von Fahrrädern und Pedelecs im Polizeidesign. Gerade im Innenstadtbereich und in Parks kann das Fahrrad dem Streifenwagen überlegen sein. Daher sollen die Fahrradstreifen bei der Bayerischen Polizei weiter ausgebaut werden.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann wird daher am

Freitag, 10. Juni 2022, um 10:30 Uhr

im Olympiapark München

zwischen dem Olympiaturm und See

(bei Regen: unter der Überdachung vor der Olympiahalle)

gemeinsam mit dem Polizeipräsidium München die erste hauptamtliche Fahrradstaffel der Bayerischen Polizei vorstellen. Ziel des Pilotprojekts ist, weitere Einsatzmöglichkeiten von Fahrradstreifen zu testen und den Einsatz von Fahrradstreifen dort zu verstärken, wo es besonders sinnvoll ist.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Vor Ort können mehrere speziell ausgestattete Fahrradstreifen der Münchner Polizei besichtigt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit einer kurzen Streifenbegleitung im Olympiapark.