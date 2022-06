WÜRZBURG/SANDERAU. In der Nacht zu Donnerstag drang ein unbekannter Täter in eine Bäckereifiliale ein und entwendete Bargeld aus einem Tresor. Die Kripo übernahm die Ermittlungen und sucht nun Zeugen.



Zwischen 20:30 Uhr und 02:45 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter mit erheblicher Gewalt in eine Bäckereifiliale in der Randersackerer Straße ein. Im Büro ging der Einbrecher anschließend den Tresor an. Mit den Tageseinnahmen der Filiale trat der Unbekannte daraufhin wieder seine Flucht an.



Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel.: 0931/457-1732 zu melden.