BURGLENGENFELD, LKR. SCHWANDORF. Am Dienstag wurde eine Sachbeschädigung an einem Autohaus gemeldet. Die Kriminalpolizei Amberg sucht Zeugen.

Am Dienstag, 7. Juni 2022, gegen 09.40 Uhr, meldete sich eine Firma aus der Regensburger Straße in Burglengenfeld bei der Polizei, nachdem an einer Mauer des Geschäfts ein „Z“ aufgesprüht wurde. Es besteht der Verdacht der Sachbeschädigung und der Billigung von Straftaten. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernommen.

Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09621/890-0 erbeten.