1087 - Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Rain - Am Dienstagabend kontrollierten Beamte der PI Rain auf Höhe der Lechbrücke einen 31-jährigen Pkw-Fahrer. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrskontrolle fiel die extreme Nervosität sowie das Zittern der kontrollierten Person auf. Der Fahrer gab an, dass er am Vorabend Kokain konsumiert hatte. Dies wurde durch einen freiwilligen Urintest bestätigt. Weitere Recherchen ergaben zudem, dass der 31-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er wird nun wegen aller in Frage kommender Delikte angezeigt.

1088 - Fahrt unter dem Einfluss von Drogen

Tapfheim - Ausgerechnet mit einem zivilen Pkw der KPI Dillingen hat sich ein 36-jähriger Mann aus Lauingen angelegt - mit für ihn unangenehmen Folgen: Das Fahrzeug der KPI befand sich gestern gegen 07:50 Uhr auf dem Weg zu einer Einsatzstelle. Der Beamte stellte fest, dass ein anderes Fahrzeug, ein VW, immer wieder sehr dicht auf den Dienst-Pkw auffuhr und sowohl inner- wie auch ausserorts deutlich zu schnell fuhr. Die Fahrweise war sehr aggressiv. Aus diesem Grunde wurde eine Streife der PI Donauwörth zur Unterstützung und Kontrolle angefordert. Das Fahrzeug wurde schließlich in Tapfheim angehalten. Der Fahrer war aggressiv und zappelig. Im Zuge der Kontrolle ergaben sich drogentypische Auffälligkeiten und ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC (Cannabis). Daraufhin musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Je nach Ergebnis hat der Mann mit einer Anzeige wegen „Fahrens unter Drogeneinfluss“ oder gar „Trunkenheit im Verkehr - infolge anderer berauschender Mittel“ zu rechnen.

1089 - Geschwindigkeitsmessung mit dem Messcontainer über Pfingsten

Donauwörth - Die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth hat in Zusammenarbeit mit den Kollegen der VPI Augsburg vom 02.06.2022 bis 07.06.2022 den Geschwindigkeitsmesscontainer auf der B 16 in Höhe der Querung zum Naherholungsgebiet Riedlingen betrieben. Wegen der problematischen Querungssituation an dieser Örtlichkeit hatte die VPI Donauwörth dort bereits mehrfach Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt, zuletzt war der Messcontainer auch über Ostern dort eingesetzt. Im aktuellen Überwachungszeitraum vom 02.06.2022 bis 07.06.2022 passierten 16.888 Fahrzeuge die Messstelle. Die Zahl der Gesamtbeanstandungen liegt bei 498, was einer Quote von 2,95 Prozent entspricht.

Die Gesamtbeanstandungszahl setzt sich zusammen aus 411 Verwarnungen und 87 Anzeigen. Bei einer erlaubten zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h lag der gemessene Negativwert bei 147 Km/h. Zu diesem Fahrzeug können derzeit noch keine weiteren Daten freigegeben werden. Den verantwortlichen Fahrer erwartet ein Bußgeld von 1.600 Euro, sowie ein Fahrverbot von 3 Monaten.

1090 - Erneuter Einbruch

Nördlingen - Nachdem bereits am letzten Wochenende versucht wurde, bei der Firma WM-Fahrzeugteile in der Industriestraße einzubrechen, schlugen vermutlich dieselben Täter am Pfingstwochenende erneut zu - dieses Mal erfolgreich. Der oder die unbekannten Täter parkten auf dem Gelände einer benachbarten Firma, schnitten dort ein Loch in die Hecke und kletterten über den Zaun. Anschließend zwickten sie den Zaun der geschädigten Firma auf und gelangten so auf das Firmengelände. Dort wurde dann ein kleinerer Container aufgehebelt und eine Gitterbox mit Gewalt geöffnet. Aus dieser Box wurden schließlich 38 Kältemittelflaschen im Gesamtwert von circa 6.500 Euro entwendet. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt.

Diesbezüglich bittet die Polizei Nördlingen dringend um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen.

1091 - Zeugen wegen Unfallflucht gesucht

Gersthofen - Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin befuhr gestern gegen 16.30 Uhr die B 2 in FR Augsburg. Auf Höhe der Ausfahrt Stettenhofen machte ein rechts neben ihr befindlicher Pkw-Lenker einen Schlenker auf ihren Fahrstreifen. Die 29-jährige, die erschrak, zog ihr Auto nach links. Dabei geriet sie in die Leitplanke. Es entstand ein Schaden von circa 6.000 Euro.

Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen, die den Unfall beobachteten und Angaben zum Verursacher tätigen können. Hinweise werden unter der 0821/323 1810 erbeten.