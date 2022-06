839. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Wohnungseinbruch – Moosach

Am Sonntag, 05.06.2022, gegen 01:10 Uhr, verständigten aufmerksame Anwohner einen 23-Jährigen, dessen Angehörige sich seit Freitag, 03.06.2022 im Urlaub befanden, da ein Fenster des Wohnanwesens offen stand.

Daraufhin begab sich der 23-jährige Sohn zum Haus der Eltern und traf im Garten auf eine nackte männliche Person, die sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Der 23-Jährige verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110 und es gelang ihm den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Im weiteren Verlauf stellten die Polizeibeamten die offene Haustür fest, zudem war das Licht eingeschaltet und der unbekannte Mann hatte offensichtlich kurz zuvor die Dusche benutzt. Die Kleidung des Mannes sowie andere persönliche Utensilien lagen im ersten Stock des Hauses verteilt.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort konnten Einbruchsspuren an der Eingangstür festgestellt werden. Bis zum aktuellen Zeitpunkt konnte weder geklärt werden, ob Gegenstände aus dem Haus entwendet wurden, noch konnte der Unbekannte identifiziert werden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des Hausfriedensbruchs und des Wohnungseinbruchsdiebstahls eingeleitet. Der Tatverdächtige wurde am 07.06.2022 einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte).

840. Ermittlungen wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung und Straßenverkehrsdelikten – Thalkirchen – Ergänzender Zeugenaufruf

-siehe Pressebericht vom 18.05.2022, Nr. 721

Wie bereits berichtet, wurde am Dienstag, 17.05.2022, ein 29-jähriger Porsche-Fahrer festgenommen, nachdem er laut ersten Ermittlungen mehrere Straßenverkehrsdelikte begangen hatte. Zudem entzog sich der 29-Jährige der Verkehrskontrolle und fuhr auf einen der Polizeibeamten frontal zu. In der Folge kam es zu einem Schusswaffengebrauch der beiden Polizeibeamten in Richtung des Fahrzeuges und der Polizeibeamte konnte sich durch eine Seitwärtsbewegung aus dem Fahrtweg retten.

Das Kommissariat 13 (u.a. gemeingefährliche Delikte) führt weiterhin die Ermittlungen und bittet um folgenden Zeugenaufruf:



Zeugenaufruf:

Verkehrsteilnehmer die am Dienstag, 17.05.2022, gegen 23:45 Uhr, im Bereich Tegernseer Landstraße, Candidtunnel, Candidstraße, Brudermühlstraße, Schäftlarnstraße, Isartalstaße vom Fahrer eines schwarzen Porsche gefährdet oder genötigt wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

841. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach versuchtem Automatenaufbruch – Laim

Am Mittwoch, 08.06.2022, gegen 01:00 Uhr, meldete ein Anwohner über den Polizeinotruf 110, dass er beobachten konnte, wie zwei Personen versuchten im Bereich der Fürstenrieder Straße einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen.

Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Münchner Polizei konnten ein 38-Jähriger mit Wohnsitz in Stralsund und ein 40-Jähriger mit Wohnsitz in Hamburg noch an der Tatörtlichkeit festgenommen werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Beide Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und auf Grund eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls angezeigt. Sie werden im Verlauf des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).