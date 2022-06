NÜRNBERG. (726) In der Zeit von Samstag (04.06.2022) bis Dienstag (07.06.2022) brachen Unbekannte in mehrere Baustellen im Nürnberger Stadtgebiet ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum zwischen Samstag (04.06.2022) und Dienstag (07.06.2022) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu mehreren Baustellen in Nürnberg.

Sie brachen sowohl in eine Baustelle in der Merianstraße als auch in der Stephanstraße ein.

In einem weiteren Fall verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einer Baustelle in der Bahnhofstraße. In der Schweiggerstraße versuchten sie ebenfalls einzubrechen, gelangten jedoch hier nicht ins Gebäudeinnere.

In allen Fällen entwendeten die unbekannten Täter vornehmlich Werkzeuge. Der Gesamtentwendungsschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt die Ermittlungen zu den Einbrüchen und prüft etwaige Zusammenhänge. Personen, die im genannten Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



