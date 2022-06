BAB A3 RICHTUNG PASSAU, AS-ROSENHOF – AS WÖRTH A.D.DONAU/WIESENT, LKR. REGENSBURG. Am Mittwochmorgen kam es auf der A3 zu einem folgenschweren Unfall. Die Autobahn ist derzeit komplett gesperrt, es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.



Am Mittwoch, 8. Juni 2022, gegen 05.45 Uhr, kam es auf der A3 in Fahrtrichtung Passau zu einem Verkehrsunfall zwischen drei LKW. Die Unfallörtlichkeit befindet sich etwa auf Höhe der Autobahnbrücke über die Donau, kurz vor der Anschlussstelle Wörth a.d.Donau/Wiesent. Nach aktuellem Kenntnisstand handelt es sich um einen Auffahrunfall, bei dem mindestens eine Person schwer verletzt und eine weitere Person getötet wurde. In der Folge fing mindestens ein LKW Feuer und brannte weitgehend aus. Über Verletzungen weiterer Personen ist derzeit nichts bekannt.

Die Autobahn ist derzeit in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird an der AS Rosenhof (für die Fahrtrichtung Passau) und an der AS Kirchroth (für die Fahrtrichtung Nürnberg/Regensburg) ausgeleitet. Die Ausfahrten Wörth a.d.Donau/Wiesent und Wörth a.d.Donau-Ost sind jeweils gesperrt.

Die Einsatzleitung obliegt der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg. Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte und die Autobahnmeisterei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Gutachter befindet sich auf Anfahrt zur Unfallstelle. Auch das Wasserwirtschaftsamt und das Landratsamt Regensburg unterstützen die Maßnahmen.

Die Einsatzkräfte bitten darum, die Rettungsgassen weiterhin frei zu halten.

Die Unfallursache, der Unfallhergang und Details zu den beteiligten Personen sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, weshalb dazu noch keine Auskünfte gegeben werden können.

Es wird nachberichtet.