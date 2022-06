MAXHÜTTE-HAIDHOF, LKRS. SCHWANDORF. Wie bereits berichtet kam es am Abend des Donnerstag, 2. Juni 2022 zu einem Wohnungsbrand in einem Ortsteil von Maxhütte-Haidhof. Der Wohnungsinhaber erlag am Wochenende seinen Verletzungen.

Am vergangenen Donnerstag teilte ein Nachbar starken Brandgeruch aus einem Wohnhaus mit. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Wohnungsmieter zunächst schwerverletzt gerettet und der Brand gelöscht werden. Leider erlag der 40-Jährige am Samstag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Amberg haben die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach aktuellem Sachstand wird davon ausgegangen, dass der Wohnungsmieter den Brand fahrlässigerweise selbst verursacht hat. Bislang ergaben sich keine Anhaltspunkte auf ein fremdes Verschulden.