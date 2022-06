COBURG. Zwei Männer schlugen in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Coburger Innenstadt einen 45-Jährigen nieder und erbeuteten seine Mütze. Auch sein Begleiter blieb bei dem Angriff nicht verschont. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 3 Uhr befanden sich der 45-Jährige und ein 23-Jahre alter Mann aus Österreich in der Coburger Straße „Obere Anlage“ als sie unvermittelt von zwei Männern angegriffen wurden. In dem anschließenden Gerangel zwischen den Vieren, ging der 45-Jährige zu Boden. Der 27-Jährige Tatverdächtige aus Leipzig raubte dabei die Mütze des 45-Jährigen und gab sie an den derzeit unbekannten Täter weiter. Der Unbekannte ergriff mit der Beute die Flucht Richtung Untere Anlage.

Der 45-Jährige und der 23-Jährige erlitten bei dem Handgemenge Prellungen und Schürfwunden. Die eingesetzten Polizeistreifen nahmen den 27-Jährigen fest. Eine Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:

Zirka 25 Jahre alt

Rund 1,75 Meter groß

Schwarz gekleidet

Die Kripo Coburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, oder den Unbekannten auf seiner Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.