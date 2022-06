WALDKIRCHEN, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Am Sonntag (05.06.2022) hat ein zunächst unbekannter Mann eine Tankstelle überfallen. Zwei Angestellte setzten sich zur Wehr und konnten den mit einem Messer bewaffneten Mann in die Flucht schlagen.

Am Sonntag (05.06.2022) hat ein zunächst unbekannter Mann gegen 16:50 Uhr in Waldkirchen eine Tankstelle in der Bannholzstraße überfallen. Aktuellem Ermittlungsstand zufolge betrat er die Tankstelle und versuchte anschließend sich an der Kasse zu bedienen. Zwei Tankstellen-Angestellte bedrohte er hierbei mit einem Messer. Diese ließen sich davon nicht einschüchtern und schlugen den Täter in die Flucht, indem sie mit Gegenständen nach ihm warfen. Der Mann erbeutete Waren im niedrigen zweistelligen Betrag. Personen wurden nicht verletzt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte der 38-Jährige aus Waldkirchen wenig später im Stadtgebiet von einer Polizeistreife festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Passau beantragte einen Haftbefehl, welcher zwischenzeitlich von einem Ermittlungsrichter erlassen wurde. Der Mann wurde am Montag (06.06.2022) in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Staatsanwaltschaft Passau sowie die Kriminalpolizei Passau führen die weiteren Ermittlungen.

Veröffentlicht: 07.06.2022, 15:30 Uhr