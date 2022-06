WÜRZBURG - FRAUENLAND. Erheblichen Sachschaden richtete ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in die David-Schuster-Realschule an. Dem Ermittlungsstand nach drang der Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam in die Schule ein und brach im Gebäude mehrere Türen auf. Zur Aufklärung der Tat sucht die Polizei auch nach Zeugen.

Eine Fensterreinigungsfirma stellte am Sonntagmorgen gegen 09:00 Uhr fest, dass Unbekannte gewaltsam in die Schule in der Sandbergerstraße eingestiegen waren und mehrere Räume vermutlich auf der Suche nach Wertgegenständen durchsucht hatten. Dabei wurden auch innerhalb der Schule mehrere Türen aufgebrochen. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich dem gegenwärtigen Sachstand nach auf rund 5.000 Euro belaufen.

Die Kripo Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und setzt zur Aufklärung der Tat auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der Zeit von Samstag 20:00 Uhr bis Sonntag 09:00 Uhr verdächtige Personen im Umfeld der David-Schuster-Realschule in der Sandbergerstraße gesehen haben oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.