1075 – Geldbörse geraubt

Innenstadt – Am vergangenen Samstag (04.06.2022) gegen 23.45 Uhr, ging eine Bedienung einer Bar in der Maximilianstraße (Hausnummer 41) vom Mitarbeiterdurchgang der Maximilianstraße in Richtung Wintergasse und wollte dort über den auf halbem Weg gelegenen Hintereingang ins Lokal gehen. Hierbei folgte ihr offenbar ein unbekannter Mann, der sie plötzlich gegen die Wand bzw. in eine Ecke drängte, ohne dass es dabei zu körperlicher Gewaltanwendung kam. Gleichzeitig bemerkte sie noch einen weiteren Mann, der mit dem Rücken zu ihr stand. Als der Mann daraufhin von der eingeschüchterten Bedienung abließ und beide Männer in Richtung Wintergasse davon rannten, bemerkte sie das Fehlen ihrer schwarzen Bedienungsgeldbörse mit einem oberen dreistelligen bis unteren vierstelligen Bargeldbetrag.

Die 21-jährige Geschädigte konnte den Beiden dann noch über den Hunoldsberg nachlaufen, bevor sie das Duo aber nach ein paar hundert Metern in der Altstadt aus den Augen verlor. Eine anschließende polizeiliche Fahndung nach den Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Die beiden Männer (offenbar keine Gäste des Lokals) wurden wie folgt beschrieben:

beide ca. 30 Jahre alt, ca. 190 cm groß und schlank;

einer eher südländischer Typ mit kurzen Haaren, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer dunkelblauen Jeans;

der andere eher orientalischer Typ, bekleidet mit einer braunen Lederjacke und einer blauen Jeanshose;

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

1076 – Exhibitionist: Zeugen gesucht

Innenstadt – Am gestrigen Montag (06.06.2022) gegen 20.10 Uhr wurde eine 19-Jährige auf einen Mann in den Grünanlagen in der Müllerstraße aufmerksam, der in einigen Metern Entfernung vor ihr stand, Blickkontakt mit ihr suchte und dabei offenbar onanierte. Als der Unbekannte auf sie zukam, ergriff die junge Frau die Flucht und verständigte ihre Freundin per Handy. Mit entsprechender Zeitverzögerung ging dann die Mitteilung bei der Polizei ein, eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen im Anschluss allerdings erfolglos.

Der Mann wurde wie folgt von der Geschädigten beschrieben:

afrikanischer Typ, ca. 175 cm groß mit extrem kurz rasierten Haaren;

Hinweise hierzu erbittet ebenfalls die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

1077 – Einbruch in Gaststätte

Kriegshaber – Am gestrigen Montag (06.06.2022), im Zeitraum zwischen 00.30 und 06.00 Uhr, wurde in ein italienisches Restaurant im Kobelweg (Hausnummer 85) eingebrochen. Der oder die Täter hebelten im rückwärtigen Terrassenbereich eine Türe auf und gelangten so in das Lokal. Im Inneren durchsuchten der oder die Täter dann etliche Einrichtungsgegenstände und nahmen letztlich einige Flaschen Wein als Beute (Wert etwa 300 Euro) mit. Der von dem oder den Einbrechern angerichtete Sachschaden ist mit rund 1.000 Euro deutlich höher.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

1078 - Sinnloser Vandalismus

Hochfeld – Offenbar in der Nacht von So./Mo. (05./06.06.2022) wurden aus einem Parkhaus im Alten Postweg (im Bereich der 100er Hausnummern) insgesamt zehn 6-Kilo-Feuerlöscher der Firma Gloria aus den Halterungen entfernt. Der Inhalt von fünf Feuerlöschern wurde vor dem angrenzenden Bildungszentrum auf dem dortigen Gehweg versprüht, die fünf anderen Feuerlöscher wurden offenbar von dem oder den Vandalen mitgenommen und fehlen seitdem. Gegen die unbekannten Täter wird nun u. a. wegen Diebstahls und Missbrauch und Beeinträchtigung von Nothilfemitteln ermittelt.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Süd unter 0821/323 2710.

1078 – Nach Unfallflucht: Zeugen gesucht

Lechhausen – Im Zeitraum vom 03. – 06.06.2022 (Fr.-Mo.) wurde ein in der Tilsiter Straße (Höhe Hausnummer 15) geparkter blauer VW Golf am vorderen linken Kotflügel von einem unbekannten Verursacher angefahren. Die dabei hinterlassenen Dellen und Kratzer belaufen sich auf rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.