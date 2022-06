Passau. Nach pandemiebedingter „Zwangspause“ bei nahezu allen Präsenzveranstaltungen im Bereich der internationalen Polizeikooperation konnte die Bayerische Grenzpolizei Ende Mai 2022 den Leiter der Kroatischen Grenzpolizei, Herrn Zoran Ničeno, sowie dessen Assistenten Herrn Gilio Toić Sintić zu einem dreitätigen Besuch in Bayern begrüßen.

Beide sind als Vertreter ihres Landes Mitglied im Verwaltungsrat der EU-Grenzschutzagentur FRONTEX und in Kroatien verantwortlich für rund 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kroatischen Grenzpolizei, der zweitstärksten Einheit innerhalb der Kroatischen Polizei. Neben einem intensiven Erfahrungsaustausch und der Netzwerkbildung verständigte man sich bei dem Besuch auch auf eine verstärkte Zusammenarbeit auf Ebene von Grenz- und Fahndungsbeamten.

Das Treffen ist die aktive Umsetzung der Vereinbarungen der Regierungskommission Bayern-Kroatien, welche eine Verstärkung der Zusammenarbeit der Grenzpolizei Kroatiens und der Bayerischen Grenzpolizei u. a. in Form von gegenseitigen Hospitationen und Workshops beinhaltet. Die Direktorin der Bayerischen Grenzpolizei, Frau Annette Lauer, begrüßte die hochrangige Delegation am Montag, 23.05.2022, in Passau. Auf der Agenda stand zunächst ein umfassender fachlicher Austausch mit Vertretern des Bayerischen Innenministeriums, der Bundespolizeidirektion München, sowie der Bayerischen Grenzpolizei. Zoran Ničeno erläuterte in einem Statement, dass für Kroatien ein optimaler Schutz der EU-Außengrenze höchste Priorität habe. Mit rund 1.350 km Länge habe sein Land die längste landseitige Außengrenze der Europäischen Union zu schützen. Ničeno betonte sein großes Interesse an einem aktiven Erfahrungsaustausch und einer weiteren intensiven Zusammenarbeit mit der Bayerischen Grenzpolizei.

Im Rahmen einer Führung durch die Passauer Altstadt begrüßte der in Passau ansässige Honorar-Konsul Kroatiens, Herr Konrad Kobler, die Delegation. An den folgenden Tagen stand, nach Grußworten durch Polizeivizepräsident Manfred Gigler, neben einem Besuch des Gemeinsamen Zentrums und einer Besichtigung des neuen Polizeiämtergebäudes in Passau auch eine Stippvisite beim Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei in Ainring auf dem Programm. Mit einer Besichtigung der Grenzpolizeiinspektion Piding endete das Treffen schließlich. Bereits für Herbst dieses Jahres ist eine Hospitation von Beamten der Kroatischen Grenzpolizei bei Dienststellen der Bayerischen Grenzpolizei geplant.