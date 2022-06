NÜRNBERG. (717) Am Montagabend (06.06.2022) kam es im Nürnberger Stadtteil Hafen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Person erlitt tödliche Verletzungen.



Gegen 19:15 Uhr befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Pkw die Duisburger Straße in Richtung Südosten. An der Einmündung zur Hamburger Straße bog er nach links in diese ein und überholte im Abbiegevorgang einen anderen Pkw.

Als er sich mit seinem Pkw auf dem rechten Fahrstreifen der Hamburger Straße in Richtung Norden befand, fuhr ein aus Richtung Süden kommender 27-Jähriger mit seinem Pkw ungebremst in das Heck des Pkw des 44-Jährigen.

Durch den Zusammenprall gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern. Der 44-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht und verstarb dort wenige Stunden später.

Der Pkw des 27-Jährigen schleuderte gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Zaun und blieb dort stecken. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Seine beiden Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen.

Die Beamten der Verkehrspolizei Nürnberg nahmen den Unfall vor Ort auf. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Hamburger Straße war im Rahmen der Unfallaufnahme bis 22:00 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Erstellt durch: Lisa Hierl / bl