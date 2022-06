836. Verkehrsunfall zwischen Leichtkraftrad und Pkw; eine Person verletzt – Obermenzing

Am Montag, 06.06.2022, gegen 12:00 Uhr, fuhr ein 55-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mash Leichtkraftrad auf der Thuillestraße in stadtauswärtiger Richtung (nördlich) und beabsichtigte in der Folge die Kreuzung zur Karwinskistraße geradeaus zu überqueren.

Zeitgleich fuhr eine 21-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Pkw Toyota die Karwinskistraße stadtauswärts und beabsichtigte ebenfalls die Kreuzung zur Thuillestraße geradeaus zu überqueren. An der beschriebenen Kreuzung gilt die Vorfahrtregelung „rechts vor links“.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 55-jährigen Leichtkraftradfahrer und dem von rechts kommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der 55-Jährige schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.