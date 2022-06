826. Verkehrsunfall; eine Person verletzt – Lochhausen

Am Samstag, 04.06.2022, gegen 03:50 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem BMW Pkw einen Feldweg in der Nähe des Böhmerweihers (abgehend von der Lagerstraße bei Puchheim) in ortsauswärtiger Richtung.

Bei einem Abbiegevorgang auf dem Feldweg nach links kam der Pkw vom Weg ab, stieß gegen einen Baum und blieb in einem wasserführenden Graben liegen. Der Fahrer verletzte sich hierbei und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung sowie drogentypische Auffälligkeiten bei dem 20-jährigen Fahrer.

An dem Baum sowie am Fahrzeug entstanden Sachschäden. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Das Fahrzeug musste mittels eines Krans geborgen werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

827. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; vier Personen verletzt – Riem

Am Samstag, 04.06.2022, gegen 07:00 Uhr, fuhr ein 35-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem BMW Pkw auf dem Sigmund-Riefler-Bogen stadtauswärts und wollte dann nach rechts auf den De-Gasperi-Bogen abbiegen.

Zeitgleich fuhr ein 28-Jähriger, mit Wohnsitz in Landkreis Pfaffenhofen/Ilm, mit einem Dacia Pkw auf dem De-Gasperi-Bogen von der Ottendichler Straße her kommend in Fahrtrichtung U-Bahnhof Messestadt Ost (Willy-Brandt-Allee). Im Fahrzeug befanden sich noch vier weitere Personen.

An der Einmündung wollte der 28-Jährige weiterhin auf dem De-Gasperi-Bogen bleiben. Es kam hier zum Zusammenstoß bei der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in den Grünstreifen gelenkt und stießen hier gegen zwei Bäume.

Die vier Mitfahrer des 28-Jährigen wurden verletzt. Zwei davon mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Die beiden anderen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Es kam während der Unfallaufnahme zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

828. Illegales Veranstalten von Glücksspielen – Lerchenau

Bei der Münchner Kriminalpolizei bestand aufgrund von mehreren Mitteilungen und auch eigenen Feststellungen der Verdacht, dass in den Räumlichkeiten eines Vereins im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 2021 mehrere illegale Glücksspielrunden stattgefunden hatten.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden Durchsuchungsbeschlüsse durch die Staatsanwaltschaft München I erlassen. Die Ermittlungsverfahren richten sich aktuell gegen vier Tatverdächtige (21 bis 57 Jahre alt, alle mit Wohnsitzen in München).

Am Samstag, 04.06.2022 wurden die Beschlüsse durchgesetzte. Es wurden sowohl die Vereinsräumlichkeiten als auch die Wohnanwesen der Tatverdächtigen durchsucht. Bei der Durchsuchung der Vereinsräumlichkeiten konnten insgesamt 39 Personen angetroffen werden, davon wurden 28 Personen als Teilnehmer eines illegalen Glücksspiels (Pokerturnier) identifiziert. Gegen diese wird ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bei den Durchsuchungen konnten mehrere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden (u.a. Karten, Spielchips, Datenträger sowie mehrere Mobiltelefone). Insgesamt wurde ein Bargeldbetrag von mehreren Zehntausend Euro sichergestellt. In den Räumlichkeiten wurden auch noch widerrechtlich aufgestellte Online Fun-Game-Automaten festgestellt, die betrieben wurden. Diese wurden ebenfalls sichergestellt.

Die Münchner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

829. Polizeieinsatz anlässlich lautstark feiernder Fußballfans – Altstadt

Am Sonntag, 05.06.2022, gegen 21:10 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung von Angestellten einer Gaststätte, dass sich ca. 300 englische Fußballfans in deren Gaststätte aufhielten und hier laut feierten. Die Betreiber der Gaststätte befürchteten eine Eskalation der Lage vor Ort.

Die Münchner Polizei fuhr hier mehreren Streifen an. In Absprache mit den Mitteilern der Gaststätte wurden die 300 Fußballfans zur Durchsetzung des Hausrechts, aus der Lokalität begleitet. Hierbei kam es zu keinen strafrechtlich relevanten Zwischenfällen.

Gegen 23:00 Uhr erhielt die Polizei abermals die Mitteilung, dass sich erneut ca. 200 Fußballfans in dem Lokal befinden würden, die ausgelassen feierten abermals wurde eine Eskalation befürchtet. Erneut konnte die Lage aufgrund der kommunikativen Maßnahmen der Polizei entsprechend entschärft werden und die Fans zum Verlassen der Lokalität bewogen werden. Auch dieses Mal kam zu keinen strafrechtlich relevanten Vorfällen.

Die Fangruppen verteilten sich in der Innenstadt. Ab ca. 02:00 Uhr konnten im Bereich der Innenstadt keine relevanten Fangruppen mehr festgestellt werden.

Hinweis der Münchner Polizei:

Glasflaschenverbot in der Innenstadt

Wegen des Fußball-Länderspiels der Nations League zwischen Deutschland und England hat die Landeshauptstadt ein Glasflaschenverbot in der Innenstadt erlassen.

In der Zeit von Montag, 06.06.2022, 14:00 Uhr, bis Dienstag, 07.06.2022, 24:00 Uhr, sind das Mitführen und Benutzen von Glasbehältnissen zwischen Karlsplatz und Isartor einschließlich Marienplatz und Viktualienmarkt untersagt.

Ausgenommen sind gastronomische Außenflächen während der Öffnungszeiten. Dadurch sollen Gefahren gemindert werden, die von Glasgefäßen besonders in Verbindung mit größeren Menschengruppen und dem Konsum von Alkohol ausgehen. Grundlage ist eine Gefahreneinschätzung des Polizeipräsidiums München.

Am Dienstag, 07.06.2022, um 20:45 Uhr, findet in der Allianz Arena das Länderspiel der Nations League zwischen Deutschland und England statt. Nach polizeilichen Erkenntnissen besteht bei den Fans der englischen Nationalmannschaft ein großes Interesse an der Begegnung. Es werden rund 5.000 Fans aus England erwartet. Die Begegnung in der Allianz Arena ist ausverkauft. Ein Großteil der Fans reist voraussichtlich schon am Vortag an. Nach dem Finale in London zur EURO 2020 kam es wegen Fans der englischen Nationalmannschaft zu Ausschreitungen und Gewaltdelikten.

Die Allgemeinverfügung mit dem Verbotsbereich, den konkreten Ausnahmen und allen weiteren Informationen ist auf www.muenchen.de/amtsblatt bekanntgegeben.

Notice of the Munich police:

Due to the football match of the Nations League between Germany and England, the state capital has issued a glass bottle ban in the city center.

In the period from Monday, June 6th, 2 pm, to Tuesday, June 7th, until midnight, the carrying and use of glass containers between Karlsplatz and Isartor including Marienplatz and Viktualienmarkt are prohibited.

Outside-dining-areas during opening hours are excluded. This is intended to reduce the dangers posed by glass containers, especially in connection with larger groups of people and the consumption of alcohol. The basis is a risk assessment by the Munich police department.

The general order with the prohibition area, the specific exceptions and all other information is published on www.muenchen.de/amtsblatt

830. Brandfall mit einer verletzten Person – Steinhausen

Am Freitag, 03.06.2022, gegen 20:10 Uhr, kam es in einer Wohnung in Steinhausen zu einer Verpuffung einhergehend mit einer starken Rauchentwicklung. Die verständigten Rettungskräfte und die Polizei trafen vor Ort ein und konnten hier einen 23-Jährigen, mit Wohnsitz in München, mit schweren Verletzungen feststellen.

Der 23-Jährige hatte die Wohnung selbstständig noch verlassen können. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Hier wird er stationär behandelt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten im Bereich der Küche einen Brand feststellen. Dieser wurde gelöscht. Nach den bisherigen Feststellungen vor Ort wird davon ausgegangen, dass der schwer verletzte 23-Jährige mit leicht entzündlichen Reinigungsmitteln in der Küche gearbeitet hatte. Hierbei kam es dann zu einer Verpuffung. Aktuell ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro Schaden.

Die Bewohner kümmerten sich selbstständig um eine anderweitige Unterbringung.

Das Kommissariat 13 hat die Ermittlungen übernommen. Ermittlungsgegenstand ist aktuell noch die genaue Brandursache.

831. Terminhinweis: Informationsveranstaltungen der Münchner Polizei zum neuen Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramm 2030 „Bayern mobil - sicher ans Ziel“

Die Münchner Verkehrspolizei führt im Rahmen des neuen Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern mobil - sicher ans Ziel“ im August dieses Jahres auf verschiedenen Plätzen der Landeshauptstadt München Informationsveranstaltungen für interessierte Bürger durch. Die Veranstaltungen finden am

Mittwoch, 08.06.2022, von 10:00 bis 16:00 Uhr, auf dem Marienplatz,

Samstag, 16.07.2022, von 10:00 bis 16:00 Uhr auf dem Pasinger Bahnhofplatz,

Donnerstag, 04.08.2022, von 10:00 bis 16:00 Uhr, auf dem Weißenburger Platz,

Dienstag, 09.08.2022, von 10:00 bis 16:00 Uhr, nochmals auf dem Marienplatz,

statt.

Die Termine werden zudem zeitnah noch in der Tagespresse bekanntgegeben.

Bei den genannten Informationsveranstaltungen werden unter anderem die Ziele, inhaltlichen Schwerpunkte und Strategien des besagten Verkehrssicherheitsprogramms thematisiert. Heuer lautet das Motto „Fahrtüchtigkeit im Blick“. Davon geleitet, kann jeder Einzelne einen entscheidenden Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten!

Das bayerische Verkehrssicherheitsprogramm 2030 „Bayern mobil - sicher ans Ziel“ verfolgt das Ziel, bis zum Jahr 2030 die Verkehrssicherheit auf Bayerns Straßen noch weiter zu erhöhen.

Insbesondere wird daran gearbeitet

die Zahl der Getöteten und Verletzten so weit wie möglich zu senken,

die Sicherheit auf Landstraßen noch weiter zu steigern und

besonders gefährdete Verkehrssteilnehmerinnen und -teilnehmer noch besser zu schützen.

Grundlage des neuen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 ist die „Vision Zero“. Diese beschreibt dabei nicht die quantitative Zielmarke „Null“, sondern vielmehr das qualitative Ziel, ernsthafte Personenschäden im Straßenverkehr bestmöglich zu vermeiden. Menschen machen Fehler, das gilt auch für die Teilnahme am Straßenverkehr. „Vision Zero“ bedeutet für die Verkehrssicherheit, Verkehrssysteme so zu gestalten, dass menschliche Fehler keine schwerwiegenden Folgen haben. Hieraus ergibt sich eine gemeinsame Verantwortung aller an der Verkehrssicherheit Beteiligten. Aber auch jeder Einzelne trägt Verantwortung und hat die Verkehrsregeln einzuhalten. Jeder trägt Verantwortung, alle machen mit!

Die für das Jahr 2022 erarbeitete Informationsbroschüre greift diese Punkte auf und soll Tipps geben, wie das Augenmerk auf ein rücksichtsvolles Miteinander aller Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr gelegt werden kann, damit alle stets sicher, unfallfrei und gesund an ihr Ziel gelangen.

Mit der Verkehrssicherheitsaktion, die auch im Internet unter

www.sichermobil.bayern.de

präsentiert wird, ist wieder ein Gewinnspiel verbunden. Jede, auch über Internet eingegangene, vollständig ausgefüllte Lösungskarte nimmt an der Verlosung teil, die Ende November/Anfang Dezember 2022 stattfinden wird. Den Teilnehmern winken wertvolle Preise. Als Hauptgewinn gibt es einen Elektrifizierten MINI Cooper SE Countryman ALL4

zu gewinnen. Außerdem liegen zwei E-Bikes, Gutscheine für die ADAC-Geschäftsstellen, Fahrradhelme sowie Freikarten für die Sehenswürdigkeiten der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen als Gewinne bereit.

Einsendeschluss ist der 1. November 2022.

Informieren Sie sich! Ihre Münchner Verkehrspolizei lädt Sie recht herzlich zu einer dieser polizeilichen Informationsveranstaltungen ein, bei denen sie auch Antworten auf Fragen zu allen anderen Themen des Straßenverkehrs erhalten.