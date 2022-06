BIESSENHOFEN/ALTDORF. Am 05.06.2022 gegen 19:20 Uhr meldete ein Mitglied des örtlichen Fischereivereins eine größere Menge Öl in der Wertach.

Das Öl konnte in Biessenhofen bei der Heubrücke zum Bachtelsee hin festgestellt werden. Der Ölfilm erstreckte sich bereits über die gesamte Breite der Wertach. Die hinzugerufene Feuerwehr baute sofort eine Ölsperre auf um ein Weiterfließen in den Bachtelsee zu verhindern. Bei der Überprüfung der Herkunft konnte weiter festgestellt werden, dass sich im Regenüberlaufbecken Altdorf eine größere Menge Öl befindet, von wo aus es wohl in die Wertach geflossen ist. Es wurde ein Verantwortlicher vom Wasserwirtschaftsamt hinzugezogen. Der genaue Ursprung der Verunreinigung ist derzeit noch unklar. Ermittlungen hierzu laufen. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der Telefonnummer (08342) 96040 erbeten. Die Feuerwehren aus Marktoberdorf, Biessenhofen und Altdorf sind zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung noch im Einsatz.

(PI Marktoberdorf)

