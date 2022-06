1064 - Stromausfall im Stadtgebiet Augsburg

Augsburg Süd - Am 04.05.2022 kam es im südlichen Stadtgebiet zu einem etwa einstündigen Stromausfall. Davon waren mehrere Haushalte im Stadtgebiet betroffen. Gegen 23:45 Uhr konnte die Störung durch die Lechwerke Augsburg in Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Augsburg behoben werden. Durch den Stromausfall kam es zu einigen Anrufen von besorgten Bürgerinnen und Bürger bei der Einsatzzentrale der Polizei.

1065 - Sachbeschädigung an mehreren Geschäften

Lechhausen - Jeweils in der Nacht von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag warf ein Unbekannter mit einem Stein mehrere Scheiben von verschiedensten Geschäften ein. Der Täter war jeweils im Zeitraum von circa 23:00 Uhr bis 05:00 Uhr unterwegs. Es wurden Geschäfte in der Neuburger Straße (Hausnummern zwischen 5 und 20), in der Soldnerstraße (zwanziger Hausnummernbereich) und in der Widderstraße (zwanziger Hausnummernbereich) beschädigt. Der Täter warf dabei mit einem großen Stein die Fensterscheiben der Geschäfte ein. Es Entstand ein Gesamtschaden von über 6.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet unter 0821/323-2310 um Zeugenhinweise.

1066 - Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

B17 / Fahrtrichtung Süd - Am 03.06.2022 teilte gegen 10:00 Uhr ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen auffälligen Pkw in südlicher Richtung auf der Bundesstraße 17 mit. Bei der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Der 59-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Autofahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Innenstadt - Am 04.06.2022 kontrollierte eine Polizeistreife gegen 20:30 Uhr einen Autofahrer, der auf der Riedlingerstraße unterwegs war. Während der Überprüfung nahmen die Beamten beim 28-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von rund 1,64 Promille. Der 31-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt. Gegen ihn laufen jetzt Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Firnhaberau - Am 05.06.2022 kontrollierten Polizeibeamte gegen 01:00 Uhr einen Autofahrer, der auf der Gersthofer Straße unterwegs war. Während der Überprüfung nahmen die Beamten beim 33-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von rund 0,9 Promille. Der Fahrer muss sich wegen Alkohol im Straßenverkehr verantworten.

Lechhausen - Am 05.06.2022 kontrollierte eine Polizeistreife gegen 00:45 Uhr einen Autofahrer, der auf der Linke Brandstraße unterwegs war. Während der Überprüfung konnten drogentypische Auffälligkeiten beim 26-jährigen Fahrer festgestellt werden. Ein Schnelltest ergab einen positives Ergebnis auf Marihuana. Der 26-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird nun wegen Fahren unter Drogeneinfluss ermittelt.

1067 - Wiederstand nach Streit

Innenstadt - Am 03.06.2022 kam es gegen 23:00 Uhr am Moritzplatz zu einem Streitgespräch zwischen mehreren Beteiligten. Die Beamten schlichteten die Streitigkeit. Während der Anzeigenaufnahme kam ein 56-Jährigen den Anweisungen der Beamten nicht nach. Da er im weiteren Verlauf äußerst unkooperativ und aggressiv gegenüber den Polizisten war, brachten sie ihn in den Polizeiarrest. Dabei leistete er Widerstand, dabei wurde keiner der Beteiligten verletzt. Nachdem sich der 56-Jährige über Nacht beruhigt hatte, konnte er am nächsten Tag wieder nach Hause.

1068 - Diebstahl von Fahrzeugen

Haunstetten - Im Zeitraum vom 16.05.2022 bis 03.06.2022 wurde durch einen Unbekannten ein Kraftrad aus der Tiefgarage in der Friedenstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Es handelt sich um eine rote BMW F650.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet unter 0821/323-2710 um Zeugenhinweise.

Haunstetten - Am 03.06.2022 stellte der Geschädigte gegen 11:50 Uhr seinen E-Scooter in der Ulmer Straße vor einer Bankfiliale ab. Während er Geld abhob, entwendete der Unbekannten seinen Roller. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen hohen dreistelligen Eurobetrag.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet unter 0821/323-2510 um Zeugenhinweise.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang, Fahrzeug immer abzusperren oder noch diese an Gegenständen (z.B. Fahrradständern) zu fixieren.

1069 - Sachbeschädigung nach Streit

Firnhaberau - Am 05.06.2022 gegen 00:30 Uhr kommt es zu einer Streitigkeit zwischen einem Paar in der Gersthofer Straße. Der Geschädigte und sein Mitfahrer sahen den Streit und hielten an, um sich zu vergewissern, dass alles in Ordnung sei. Dem 36-jährigen Aggressor gefiel dieses Verhalten nicht und er schlug gegen das Fahrzeug des Geschädigten. Dadurch entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Der 36-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

1070 - Zeugen gesucht

Firnhaberau - Am 04.06.2022 gegen 04:00 Uhr beschädigten zwei Unbekannte in der St.-Lukas-Straße im vierziger Hausnummernbereich einen Anhänger und ein geparktes Fahrzeug. Die Täter schoben den Anhänger aus einem Grundstück auf den geparkten roten Dacia SD. Dadurch Entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich am Fahrzeug und Anhänger. Die Täter wurden von Zeugen, welche die Polizei riefen, beobachtet. Die beiden Unbekannten flohen auf einem Motorroller. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Unbekannten und dem Motorroller ein, diese verlief bislang negativ.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet unter 0821/323-2310 um Zeugenhinweise.

Kriegshaber - Am 03.06.2022 im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr wurde ein silberner Opel Vivaro mutmaßlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug an der Frontstoßstange beschädigt. Der Opel war in der Pearl-S.-Buck-Straße vor dem dortigen Restaurant geparkt. Der verursachte Schaden wird zum aktuellen Zeitpunkt auf rund 1.200 Euro geschätzt.

Kriegshaber - Am 04.06.2022 beschädigten drei Unbekannte gegen 23:00 Uhr in der Lincolnstraße Höhe Hausnummer 1 einen Gartenzaun. Die Täter traten mehrfach gegen den Zaun und dabei entstand ein Schaden im mittleren zweistellen Eurobereich. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahem der Polizei verliefen negativ.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet in beiden Fällen unter 0821/323-2610 um Zeugenhinweise.

1071 - Diverse Betrugsanrufen

Stadtgebiet Augsburg - In den letzten Tagen kam es zu einigen Betrugsanrufen im gesamten Stadtgebiet Augsburg. Dabei benutzen die Betrüger verschiedenste Maschen, unter anderem gaben sie sich als Falsche Polizeibeamte aus. Es kam dabei zu keinem Schaden, da die meisten Betrüger bereits durch die Angerufenen enttarnt wurden und diese sich vorbildlich verhielten. Ein Fall konnte durch einen aufmerksamen Bankmitarbeiter verhindert werden. Dabei wollte eine 63-Jährige 24.000 Euro für die Betrüger abheben.

In diesem Rahmen, weist die Polizei nochmal auf die Kampagne #NMMO hin:

https://www.polizei.bayern.de/nmmo