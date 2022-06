EMMERING; LKR. FÜRSTENFELDBRUCK. Am Morgen des gestrigen Tages brannte es im Dachgeschoss eines Hauses in Emmering. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Gestern wurde gegen 07:30 Uhr ein Feuer in einem Einfamilienhaus in der Siedlerstraße in Emmering gemeldet. Die alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr konnten den Brand, der sich im Dachgeschoss ausbreitete, schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Verletzt wurde niemand.

Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache dauern an und wurden bereits durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck übernommen.