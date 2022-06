DACHAU. Ein Küchenbrand beschäftigte gestern die Rettungskräfte in Dachau. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden, der die betroffene Wohnung unbewohnbar machte.

Gestern Vormittag meldeten mehrere Anrufer gegen 08:45 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Schleißheimer Straße. Die daraufhin verständigten Feuerwehrkräfte konnten das Feuer, welches offensichtlich in einer Küche im zweiten Obergeschoss ausgebrochen und bereits in das Dachgeschoss vorgedrungen war, schnell löschen.

Zwei Bewohner, die zu diesem Zeitpunkt in der betroffenen Wohnung anwesend waren, konnten diese vor Eintreffen der Rettungskräfte verlassen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages. Die Wohnung ist derzeit aufgrund des Brandschadens nicht bewohnbar.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die Schleißheimer Straße für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache führt die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt. Ein vorsätzliches Handeln wird derzeit ausgeschlossen.