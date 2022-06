BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS. Der Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Bad Staffelstein führte Sonntagnacht zu einem Großeinsatz der Polizei, Feuerwehr und des THW. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache aufgenommen.

Kurz nach 3 Uhr ging der Notruf über den Brand des Dachstuhls in der Ivo-Hennemann-Straße in Bad Staffelstein bei der Integrierten Leitstelle Coburg ein. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr eilten an den Brandort und evakuierten das Wohnhaus. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Die Bewohner konnten nach den Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen. Lediglich die Wohnung nahe des Brandherdes war nicht mehr bewohnbar.

Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Insgesamt waren über 120 Kräfte der Polizei, Feuerwehr, des THW und Rettungsdienstes im Einsatz.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein technischer Defekt als Brandursache auszuschließen. Die Kripo Coburg ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Die Brandursache ist noch unklar.