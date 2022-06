NÜRNBERG. (709) Am Freitagmittag (03.06.2022) ereignete sich in der Nürnberger Südstadt ein Unfall, bei dem ein Kind verletzt wurde und der Unfallverursacher anschließend weiterfuhr. Die Nürnberger Verkehrspolizei sucht Zeugen.



Gegen 12:30 Uhr parkte ein bislang Unbekannter in der Peter-Henlein-Straße seinen weißen Pkw aus, den er zuvor am rechten Fahrbahnrand abgestellt hatte. Beim Ausparken fuhr der Fahrer rückwärts auf den Gehweg und überrollte dabei den Fuß eines Kindes, das zur gleichen Zeit auf dem Bürgersteig in Richtung Wiesenstraße lief.

Anschließend setzte der weiße Pkw seine Fahrt fort, ohne die Feststellung der zur Unfallabwicklung notwendigen Daten zu ermöglichen. Das Kind erlitt eine Verletzung am Fuß und wurde ambulant im Krankenhaus behandelt.

Beschreibung des Unbekannten:

Der Fahrer war ca. 40 Jahre alt und hatte kurze, grau melierte Haare. Er trug außerdem einen Dreitagebart.

Die Verkehrspolizei Nürnberg ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem weißen Pkw bzw. dessen Fahrer machen können. Hinweise können unter der Rufnummer 0911 6583-1530 an die Verkehrspolizei Nürnberg gerichtet werden.

Erstellt durch: Lisa Hierl