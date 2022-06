Am Freitag, 03.06.2022, führte ein 67-jähriger Mann aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach im Verlaufe des Tages ein forstwirtschaftliches Gespann, bestehend aus einem Traktor und einem Hänger, um damit Waldarbeiten zu verrichten. In einem Waldstück nahe Ensdorf geriet das Gespann auf einem abschüssigen Waldgelände ins Rutschen, wodurch das Zugfahrzeug in der Folge umkippte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schob sich der mitgeführte Hänger durch das Gefälle auf das Zugfahrzeug auf. Der geschädigte Fahrzeugführer stürzte hierbei vom Traktor und wurde mutmaßlich vom eigenen Gespann erfasst. Der Forstwirt erlitt hierbei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen und bereits einen Sachverständigen mit der Unfallanalyse betraut.

