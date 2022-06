SONTHOFEN. Gegen 13:40 Uhr befuhr ein 65-jähriger Fahrradfahrer die Oberstdorfer Straße in Richtung Stadtmitte. Dabei wurde er von einer von rechts aus der Sinwagstraße kommenden Pkw-Fahrerin übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen der Fahrradfahrer vom Fahrrad geworfen und schwer verletzt wurde. Er wurde mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum Kempten verbracht. Die 80-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An Fahrrad und Pkw entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1100,-€. Die Fahrbahn war im Rahmen der Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden gesperrt.

(PI Sonthofen)