KEMPTEN. Am Freitagmittag kam es in der Hanebergstraße vor der Kreuzung zur Duracher Straße zu einem tragischen Verkehrsunfall bei dem eine 71-jährige Kemptenerin in der Folge des Zusammenstoßes verstarb. In der Fahrzeugschlange vor der dortigen Lichtzeichenanlage wartete ein Lkw eines Logistikunternehmens. Beim Umschalten der Ampel auf Grün fuhr der Lkw an, wobei der 42-jährige Fahrer die Fußgängerin mit ihrem Rollator übersah. Diese querte widerrechtlich vor dem Lkw die Fahrbahn und wurde dabei von dem Lkw erfasst und überrollt. Zur endgültigen Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Kempten ein Unfallgutachter hinzugezogen. Zur Aufnahme des Unfalls und weitere Maßnahmen wurde die Feuerwehr Kempten, sowie der Rettungsdienst und das Kriseninterventionsteam vor Ort. Für die Unfallaufnahme musste ein Teil der Hanebergstraße für ca. 3 Stunden gesperrt werden.