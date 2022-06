EBENSFELD, LKR. LICHTENFELS. Ein Regionalzug erfasste am Freitagvormittag einen Mann, der die Gleise am Bahnhof Ebensfeld überquerte. Dieser erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat der 53-Jährige kurz nach 8 Uhr das Gleisbett am Bahnhof Ebensfeld, um auf den gegenüberliegenden Bahnsteig zu gelangen. Zeitgleich fuhr eine Regionalbahn in den Bahnhof ein und erfasste den Mann trotz eingeleiteter Notbremsung. Der Verunfallte wurde vor Ort durch einen Notarzt und den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht, wo er im Laufe des Vormittags starb. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Gleise waren für die Unfallaufnahme knapp drei Stunden lang gesperrt.