817. Einbruch in Gastronomiebetrieb – Untersendling

Am Donnerstag, 02.06.2022, gegen 03:40 Uhr, gelangte ein unbekannter Täter über eine rückwärtige Zugangstür in die Räumlichkeiten des dortigen Gastronomiebetriebes.

Im Inneren wurden vom Tresen und aus diversen Schubfächern Waren im Gesamtwert von über 1.000 Euro entwendet. Im Anschluss an die Tathandlung entfernte sich der Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 – 40 Jahre alt; dunkel gekleidet mit Kapuzenpullover, weiße FFP2-Maske, Turnschuhe; hatte schwarze Tasche bei sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Thalkirchner Straße/Implerstraße/ Brudermühlstraße/Schäftlarnstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

818. Einbruch in Ladengeschäft – Isarvorstadt

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 01.06.2022, gegen 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 02.06.2022, gegen 06:30 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über ein Kellerfenster in die Räumlichkeiten eines Ladengeschäfts. Innerhalb des Geschäfts wurden in der Folge mehrere Zwischentüren gewaltsam geöffnet.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde aus den Räumlichkeiten nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von über 1.000 Euro.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat auch in diesem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Lindwurmstraße/Goetheplatz/Herzog-Heinrich-Straße/Kapuzinerstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

819. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexuellem Missbrauch von Kindern – Thalkirchen

Bei der Münchner Polizei ging zunächst ein Hinweis auf ein mutmaßlich verdächtiges Verhalten eines 75-Jährigen mit Wohnsitz in München ein. Demnach hätte dieser regelmäßig engeren Kontakt zu männlichen Kindern, welche ihn unter anderem auch an seiner Wohnanschrift aufsuchten. Des Weiteren wurde bekannt, dass der 75-Jährige regelmäßig Nachhilfeunterricht für Kinder gegeben hätte und auch bei einem Sportverein im Rahmen der Jugendarbeit tätig sei. Konkrete Hinweise auf Missbrauchshandlungen lagen zu diesem Zeitpunkt nicht vor.

Im Rahmen unmittelbar aufgenommener und umfangreicher Ermittlungen des Kommissariats 15 (seit 05.04.2022 durch das Kommissariat 17) konnten die Personalien eines 43-Jährigen erlangt werden, welcher aktuell im Ausland aufhältig ist und in der Vergangenheit engeren Kontakt zu dem 75-Jährigen gehabt hätte. Dieser konnte im April 2022 erreicht werden und schilderte im Verlauf der weiteren Ermittlungen ein Missbrauchsgeschehen im Jahr 1988.

Auf Grund dieser Erkenntnisse wurde über das Amtsgericht München ein Durchsuchungsbeschluss für den Wohnsitz des 75-Jährigen erwirkt und in der Folge am Freitag, 20.05.2022 vollzogen. Im Rahmen der Durchsuchung wurden mehrere tatrelevante Gegenstände aufgefunden und es ergaben sich weitergehende Hinweise auf den sexuellen Missbrauch von Kindern sowie die Herstellung bzw. den Besitz von Kinderpornografie. Durch die polizeilichen Maßnahmen wurden zudem die Personalien eines 10-Jährigen mit Wohnsitz in München bekannt, welcher im Rahmen von Nachhilfeunterricht durch den 75-Jährigen betreut wurde. Auch in diesem Fall ergab sich in der Folge der Verdacht des sexuellen Missbrauchs.

Der 75-Jährige wurde im Rahmen der Durchsuchung festgenommen und am Folgetag einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden durch das Kommissariat 17 (Bekämpfung der sexualisierten Gewalt gegen Kinder) geführt.

820. Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und Rollerfahrerin; zwei Personen verletzt – Laim

Am Donnerstag, 02.06.2022, gegen 10:00 Uhr, befuhr eine 56-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Leichtkraftrad Piaggio die Rushaimerstraße in Richtung Agnes-Bernauer-Straße und beabsichtigte die Kreuzung zur Gotthardstraße bei für sie geltendem Grünlicht geradeaus zu überqueren.

Zum selben Zeitpunkt befuhr eine 72-jährige mit Wohnsitz in München als Radfahrerin den Radweg der Gotthardstraße stadteinwärts. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr sie trotz Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich zur Rushaimerstraße ein und wollte diese geradeaus überqueren, um der Gotthardstraße weiter zu folgen.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und der Rollerfahrerin. Hierbei wurden beide Personen verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

Der Sachschaden an den beiden beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Verkehrspolizei München hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei deshalb allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

821. Organisierter Callcenterbetrug; weiterer Abholer festgenommen – Neuperlach

-siehe Pressebericht vom 15.11.2021, Nummer 1733

Im Zeitraum von Montag, 30.08.2021, bis Samstag, 11.09.2021 wurden durch zunächst unbekannte Täter von einer über 80-jährigen Münchnerin in mehreren Fällen des organisierten Callcenterbetrugs im Zusammenhang mit Falschen Polizeibeamten mehrere zehntausend Euro erlangt.

Im Zuge der Ermittlungen konnte bereits eine 62-Jährige aus dem Bereich Wolfsburg ermittelt und festgenommen werden.

Weitere Ermittlungen führten nun zu einem 32-Jährigen mit Wohnsitz ebenfalls im Bereich Wolfsburg, welcher ebenfalls an der Abholung in München beteiligt war.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 32-Jährigen erwirkt, welcher am Donnerstag, 02.06.2022, durch Polizeibeamte in Wolfsburg vollzogen wurde.

Der Tatverdächtige räumte im Rahmen der Haftbefehlseröffnung die Abholung in München ein.

Die Ermittlungen in diesem Fall werden durch die AG Phänomene fortgeführt.

822. Körperverletzungsdelikt mit schweren Folgen – Obergiesing

Am Dienstag, 31.05.2022, gegen 22:15 Uhr, befand sich ein 55-Jähriger mit Wohnsitz in München im Außenbereich eines Cafés. Hier belästigte er nach aktuellem Ermittlungsstand eine Kellnerin und verhielt sich verbal aggressiv, bis er von einem 51-Jährigen mit Wohnsitz in München zur Ruhe ermahnt wurde.

In diesem Zusammenhang entstand in der Folge eine körperliche Auseinandersetzung, bei welcher der 55-Jährige schwer am Auge verletzt wurde und durch den Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem irreparablen Schaden am Auge des 55-Jährigen ausgegangen. Der 51-Jährige wurde im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt.

Gegen den 55-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und gegen den 51-Jährigen eine Ermittlungsverfahren auf Grund des Verdachts der schweren Körperverletzung eingeleitet.

Der genaue Tathergang ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche durch das Kommissariat 26 (Gewaltdelikte) geführt werden.

823. Zwei Trickdiebstähle – Giesing

Fall 1:

Am Donnerstag, 02.06.2022, im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr, traf eine über 80-Jährige vor ihrer Wohnanschrift auf zwei bislang unbekannte Männer. Diese gaben sich als Polizeibeamte aus und gaben an, dass im Mehrparteienhaus eingebrochen worden sei und sie jetzt prüfen müssten, ob Gegenstände aus der Wohnung der über 80-Jährigen entwendet worden seien.

Die über 80-Jährige ließ die beiden Männer in der Folge in ihre Wohnung ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand lenkte ein Täter die über 80-Jährige ab, während der weitere Täter Schmuck und Bargeld im Wert von mehr als 1.000 Euro entwendete.

Im weiteren Verlauf fragte einer der Täter die über 80-Jährige nach ihrem Guthaben auf der Bank und forderte sie auf, mehrere tausend Euro abzuheben und zu übergeben.

Die über 80-Jährige verließ daraufhin gemeinsam mit den beiden Tätern die Wohnung, begab sich in der Folge alleine zur Bank und versuchte hier Geld in Höhe von mehreren Tausend Euro abzuheben. Seitens der Bank wurde ihr jedoch kein Geld ausgehändigt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde sie von einem der beiden Täter an der Bank beobachtet, da dieser in der Folge wieder bei ihr vorstellig wurde und das Geld forderte. Als sie kein Geld übergeben konnte, entfernte sich der Täter.

Erst im Nachgang schilderte die über 80-Jährige den Vorfall einem Familienangehörigen, welcher die Polizei informierte.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden.

Täter 1:

Männlich, ca. 165 - 170 cm groß, ca. 50 - 60 Jahre alt; dickliche Figur, sprach akzentfrei Deutsch

Täter 2:

Männlich, ca. 165 - 170 cm groß, ca. 50 - 60 Jahre alt, schlank

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Agilolfingerstraße/Konradinstraße/ Krumpterstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Donnerstag, 02.06.2022, gegen 10:00 Uhr, folgten zwei Männer einem über 80-Jährigen in ein Mehrfamilienhaus und bestiegen mit ihm gemeinsam den Fahrstuhl. Hier gaben sie sich als Polizeibeamte aus und zeigten ebenfalls eine Art Ausweis vor.

Einer der beiden Männer gab an, dass im Erdgeschoss eingebrochen wurde und man nun im Haus überprüfen müsse, ob weitere Wohneinheiten betroffen wären.

Als der über 80-Jährige die Wohnungstür aufgesperrt hatte, ging einer der beiden Männer in die Wohnung. In der Wohnung traf der Täter auf die Ehefrau des über 80-Jährigen, welche ihm resolut zu verstehen gab, dass sie nicht glaube, dass er Polizeibeamter sei. Daraufhin entfernten sich beide Männer von der Tatörtlichkeit.

Der über 80-Jährige verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung mehrerer Streifen führten nicht zur Ergreifung von Tatverdächtigen.

Das Kommissariat 65 (u.a. Trickbetrug) prüft Tatzusammenhänge zwischen den beiden Taten und führt die weiteren Ermittlungen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 170 cm groß; gepflegte Kleidung, Jeans

Täter 2:

Männlich, ca. 180 cm groß

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Wirtstraße/Bergstraße/Lohstraße/ Zehentbauernstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

824. Branddelikt; ein Tatverdächtiger festgenommen – Obersendling

Am Donnerstag, 02.06.2022, gegen 09:00 Uhr, konnten Polizeibeamte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion bei einem Skatepark im Südpark einen 15-Jährigen mit Wohnsitz in München beobachten, als dieser versuchte, ein dort abgestelltes Aggregat an einem Bauwagen in Brand zu setzen.

Eine Brandausbreitung konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten verhindert werden. Der tatverdächtige 15-Jährige konnte im Rahmen der anschließenden Fahndung festgenommen werden.

Den 15-Jährigen erwartet nunmehr ein Ermittlungsverfahren auf Grund versuchter Brandstiftung. Der Tatverdächtige wird im Verlauf des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand konnte ein Sachschaden verhindert werden.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 23 (Jugendkriminalität).