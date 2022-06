PP SCHWABEN SÜD/WEST. Von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in insgesamt sieben Wertstoffhöfe im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West ein. Ein Tatzusammenhang gilt in Anbetracht des aktuellen Ermittlungsstandes als wahrscheinlich.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der betreffenden Wertstoffhöfe gesehen?

WIGGENSBACH / DIETMANNSRIED. Eine bislang unbekannte Täterschaft ist in der Nacht zum Donnerstag in die Wertstoffhöfe Wiggensbach und Dietmannsried eingebrochen. Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangte die Täterschaft in das jeweilige Verwaltungsgebäude und nahm im Inneren des Verwaltungsgebäudes aufgefundenes Bargeld in geringer Höhe mit. Der Sachschaden hingegen wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise erbittet die Kripo Kempten unter (0831) 99090.

WOLFERTSCHWENDEN / OTTOBEUREN LKR. UNTERALLGÄU. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Wertstoffhöfen in Wolfertschwenden und Ottobeuren. Nach bisherigen Ermittlungen drangen die Täter in Wolfertschenden durch aufhebeln eines Fensters in einen Büroraum ein. Im weiteren Verlauf brachen sie auch noch eine verschlossene Scheune und ein Werkzeuglager auf. Im Wertstoffhof Ottobeuren versuchten sie mit brachialer Gewalt eine Metalltür aufzuhebeln, dies gelang ihnen aber nicht. An beiden Tatorten konnten Tatmittel gesichert werden. Der genaue Entwendungsschaden ist bislang unbekannt.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Memmingen unter (08331) 1000.

RÖTHENBACH. Im Tatzeitraum von Mittwoch, circa 17:00 Uhr bis Donnerstag 14:15 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Täter in den Büroraum des Wertstoffhofes eingebrochen. Dabei wurden zwei Geldkassetten mit insgesamt einem dreistelligen Eurobetrag erbeutet. Um sich Zutritt zum Büro zu verschaffen, wurde eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Lindenberg unter (08381) 92010.

BREITENBRUNN. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter von der Südseite her über den Zaun Zutritt zu dem Gelände des Wertstoffhofes. Im weiteren Verlauf versuchte der Täter von einem Lkw Diesel abzuzapfen, was aber misslang. Des Weiteren wurde auch noch ein Aufenthaltsraum durchsucht. Entwendet wurde nichts.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Mindelheim unter (08261) 76850.

UNTRASRIED. In der Nacht vom 01.06.2022 auf den 02.06.2022 wurde in das Verwaltungsgebäude des Wertstoffhofs in Untrasried eingebrochen und Bargeld in Höhe von ca. 150 Euro entwendet. Durch die unbekannten Täter wurden Türen und Fenster aufgehebelt sowie ein Fenster eingeschlagen. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Kaufbeuren (Tel.: 08341/933-0) zu melden.

Zeugenhinweise erbittet die PI Kaufberuen unter (08341 933-0)

