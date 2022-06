WERNECK, LKR. SCHWEINFURT. Bereits seit dem 22. Mai wird ein 69-Jähriger aus einem örtlichen Pflegeheim vermisst. Es kann zwischenzeitlich nicht mehr ausgeschlossen werden, dass dieser sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizeiinspektion Schweinfurt hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 69-jährige Hans Zipprich hat nach derzeitigen Erkenntnissen sein Pflegeheim am Balthasar-Neumann-Platz am 22. Mai in den Morgenstunden verlassen und ist seitdem auch nicht mehr zurückgekehrt. Es liegen keinerlei Hinweise auf eine Straftat oder eine psychische Ausnahmesituation beim Vermissten vor. Er ist auch auf keine medizinische Hilfe angewiesen. Zwischenzeitlich kann jedoch nicht mehr ausgeschlossen werden, dass Herr Zipprich sich in einer hilflosen Lage befindet.

Herr Zipprich kann wie folgt beschrieben werden:

185 cm groß

75 kg

schulterlange Haare

Vollbart

Sämtliche Suchmaßnahmen der Schweinfurter Polizei verliefen ergebnislos, weswegen nun auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten wird.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 09721/202-0 zu melden. Nachdem vom Vermissten kein aktuelles Lichtbild vorliegt, werden hierbei insbesondere auch Personen, die Kontakt zu Herrn Zipprich haben oder dessen aktuellen Aufenthaltsort kennen, angesprochen.